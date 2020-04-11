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В субботу мэр Мариямполе Повилас Исода на своей странице Facebook сообщил, что в настоящее время в больнице подтверждено 33 случая коронавируса.
Greitasis koronaviruso testas
Greitasis koronaviruso testas
© Shutterstock

"Информация о COVID-19 в Мариямполе на данный момент

После обследования всего персонала больницы и пациентов мы подтвердили в общей сложности 33 случая в больнице (2 новых случая установлены у персонала). В больнице начинается повторное тестирование.

На мобильном контрольно-пропускном пункте 9 и 10 апреля был подтвержден 1 положительный тест на COVID-19. Таким образом, в настоящее время на мобильной станции подтверждено 14 случаев заражения у жителей Мариямполе (с начала работы пункта были проведены тесты в общей сложности 456 жителям Мариямполе).

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Спасибо всем, кто предоставляет информацию, смело говорит о проблемах. Вместе с вашей помощью мы преодолеем и разрешим эту ситуацию", - написал мэр.

Delfi напоминает, что Мариямполе стал одним из очагов распространения вируса.

ru.DELFI.lt
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