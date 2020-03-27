Мэр Клайпеды: в Литве от коронавируса скончался еще один человек

"Утро 27 марта 2020 года принесло неспокойные новости. Сейчас в Клайпедской больнице находятся 37 пациентов. Среди них и те 13, у кого минувшей ночью подтвердили коронавирус. Самое печальное, что ночью в больнице скончался 94-летний человек, у которого было немало сопутствующих болезней, однако у него также установили COVID–19. Он лечился в глазном отделении, я не врач, но врачи уверяют, что умер он не от коронавируса", – писал мэр.

Эту информацию подтвердил и Минздрав. Он сообщил, что в Литве подтвержден пятый случай смерти от коронавируса (COVID-19). Скончавшийся входил в группу риска.

Всего в Литве коронавирус унес жизни 5 человек.