aA
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что, по последним данным, коронавирус установили у 12 медицинских работников.

"Вчера были установлены 4 положительных теста, два из вне и два в больнице. Заболела медсестра из инфекционного отделения и врач из другого отделения", – сказал мэр.

По его словам, о врачах в Клайпедской больнице позаботились.

"Главврач сказал, что у них есть план по обузданию ситуации. Медсестра была изолирована, и врач изолирован. Каких-то изменений не запланировано", – сказал мэр.

"Тесты показали, что других случаев заболевания в больнице нет. Это только начало, будут проверять всех работников больницы", – продолжил Грубляускас.

Статьи по теме:
В "Содре" три случая COVID-19, закрыты Вильнюсское и Укмергское отделения  (1)
Ужесточают порядок на пароме: не будут продавать алкоголь и сократят количество пассажиров

Он сказал, что на данный момент в Клайпеде коронавирус установили у 12 медработников - 10 врачей и две медсестры.

Мэр сказал, что реагентов в Клайпеде хватит только на четверг, поэтому проверять людей в пятницу уже не будет возможности. Минздрав и НЦОЗ пытаются решить эту проблему.

Грубляускас отметил, что самый большой вызов - паром из Киля, который придет в 18 ч. На пароме будет больше 130 пассажиров, 5 иностранцев, 94 водителя.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Принудительная в Литве изоляция отменена, сотни жителей выпускают домой (61)

Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы , которые...

Изолированные жители Литвы возмущены: еду принесли как собаке – два яблока и воду (87)

Принудительная изоляция вернувшихся в Литву из-за...

Мэр Клайпеды сообщил о 7 новых случаях коронавируса (3)

Мэр Клайпеды Виитаутас Грубляускас на своей странице в...

TOP новостей

В Литве зафиксировано 290 случаев коронавируса (36)

Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксировано 290...

Принудительная в Литве изоляция отменена, сотни жителей выпускают домой (61)

Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы , которые...

Представитель правительства: Вильнюс отказался изолировать людей, которые просили об этом (8)

26 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве (107)

Коронавирус подтвержден у десяти военных...

В "Содре" три случая COVID-19, закрыты Вильнюсское и Укмергское отделения (1)

В связи с тем, что коронавирус установили у трех...

|Maža didelių žinių kaina