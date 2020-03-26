"Вчера были установлены 4 положительных теста, два из вне и два в больнице. Заболела медсестра из инфекционного отделения и врач из другого отделения", – сказал мэр.
По его словам, о врачах в Клайпедской больнице позаботились.
"Главврач сказал, что у них есть план по обузданию ситуации. Медсестра была изолирована, и врач изолирован. Каких-то изменений не запланировано", – сказал мэр.
"Тесты показали, что других случаев заболевания в больнице нет. Это только начало, будут проверять всех работников больницы", – продолжил Грубляускас.
Он сказал, что на данный момент в Клайпеде коронавирус установили у 12 медработников - 10 врачей и две медсестры.
Мэр сказал, что реагентов в Клайпеде хватит только на четверг, поэтому проверять людей в пятницу уже не будет возможности. Минздрав и НЦОЗ пытаются решить эту проблему.
Грубляускас отметил, что самый большой вызов - паром из Киля, который придет в 18 ч. На пароме будет больше 130 пассажиров, 5 иностранцев, 94 водителя.
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