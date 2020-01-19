"Ну, вот, совершенно неожиданно пришлось почувствовать, что такое Ахиллово сухожилие, несмотря на то, что многие, особенно в политике ищут "Ахиллесову пяту", – пошутил в фейсбуке Грубляускас.
"А я вчера, вечером, когда было темно, активно проводил время у леса и неожиданно "попал в хитрую яму", ее раньше там не было, ахиллово сухожилие не выдержало. Срочная операция, неизбежное лечение, наверное, минимальная реабилитация... Придется ограничить движение.
Берегите себя, и других берегите, ведь здоровье – дорогое богатство", – сказал мэр.
Грубляускас также поблагодарил хирурга, который его оперировал, анестезиолога и другой персонал больницы.
"Я стараюсь строго выполнять все требования и указания", – писал в социальной сети Грубляускас.
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