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Мэр Клайпеды Виитаутас Грубляускас на своей странице в фейсбуке информировал о 7 новых случаях коронавируса в городе.
Мэр Клайпеды сообщил о 7 новых случаях коронавируса
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Сегодня вечером в Палангу прилетел самолет из Лондона с 32 клайпедчанами на борту. Автобус мэрии доставил их в помещения гостиниц Ibis и Taknoma, где они будут жить во время 14-дневного карантина . Мы делаем все, чтобы люди не паниковали и ни в чем не нуждались.

Очень прошу всех вернувшихся проявить понимание и терпение. Нам всем нелегко. Мы должны выполнять постановления правительства, несмотря на ваше недовольство. Надо сплотиться, тогда вместе мы одолеем Covid-19.

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P. S. Только что в Клайпеде выявили 7 новых случаев коронавируса. Помогите нам защитить вас. Будьте сознательными", – пишет мэр.

Напомним, что в Литве зафиксирована вторая смерть от коронавируса.

ru.DELFI.lt
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