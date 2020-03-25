Мэр Клайпеды сообщил о 7 новых случаях коронавируса

"Сегодня вечером в Палангу прилетел самолет из Лондона с 32 клайпедчанами на борту. Автобус мэрии доставил их в помещения гостиниц Ibis и Taknoma, где они будут жить во время 14-дневного карантина . Мы делаем все, чтобы люди не паниковали и ни в чем не нуждались.
Очень прошу всех вернувшихся проявить понимание и терпение. Нам всем нелегко. Мы должны выполнять постановления правительства, несмотря на ваше недовольство. Надо сплотиться, тогда вместе мы одолеем Covid-19.
P. S. Только что в Клайпеде выявили 7 новых случаев коронавируса. Помогите нам защитить вас. Будьте сознательными", – пишет мэр.
Напомним, что в Литве зафиксирована вторая смерть от коронавируса.
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