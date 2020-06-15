Мэр Кедайняй об осквернении памятника советскому солдату: это – случай хулиганства

"Я оцениваю это как случай хулиганства, более того, вчера был День траура и надежды. Каким бы ни был подход к этим скульптурам советских военных, находящимся у нас, я все равно не буду терпимо относиться к такому поведению", – сказал В. Тамулис BNS в понедельник.

Он отметил, что памятники советского наследия есть не только в Шете, а также и за пределами самоуправления – по вопросу демонтажа таких памятников мэр хотел бы услышать позицию власти.

"Если демонтировать, то нужен государственный подход, ведь не только в Шете могилы советских солдат, и такая скульптура, есть еще и на самом кладбище в Кейдайняй", – сказал районный мэр.

"Это не может быть решением лишь одного самоуправления, не только в Кедайняй есть такие вещи", – добавил он.

Он также сообщил, что в самоуправлении действует Комиссия исторической памяти, которая должна рассмотреть вопрос памятника в Шете, однако пока его не планируется сносить.

По утверждению Департамента полиции, сообщение об облитом краской памятнике в Шете поступило вечером воскресенья. Обстоятельства произошедшего уточняются.