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Мэр Кедайняй Валентинас Тамулис считает хулиганством случай, когда красной краской был осквернен памятник советскому военному на кладбище в Шете. А по поводу демонтажа таких памятников мэр хочет услышать более четкий подход государства.
Мэр Кедайняй об осквернении памятника советскому солдату: это – случай хулиганства
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"Я оцениваю это как случай хулиганства, более того, вчера был День траура и надежды. Каким бы ни был подход к этим скульптурам советских военных, находящимся у нас, я все равно не буду терпимо относиться к такому поведению", – сказал В. Тамулис BNS в понедельник.

Он отметил, что памятники советского наследия есть не только в Шете, а также и за пределами самоуправления – по вопросу демонтажа таких памятников мэр хотел бы услышать позицию власти.

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"Если демонтировать, то нужен государственный подход, ведь не только в Шете могилы советских солдат, и такая скульптура, есть еще и на самом кладбище в Кейдайняй", – сказал районный мэр.

"Это не может быть решением лишь одного самоуправления, не только в Кедайняй есть такие вещи", – добавил он.

Он также сообщил, что в самоуправлении действует Комиссия исторической памяти, которая должна рассмотреть вопрос памятника в Шете, однако пока его не планируется сносить.

По утверждению Департамента полиции, сообщение об облитом краской памятнике в Шете поступило вечером воскресенья. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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