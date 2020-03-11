"В связи с первыми случаями коронавируса в нашем городе, прежде всего, мы должны позаботиться о том, чтобы защитить других людей от распространения этого вируса. Верю, что каунасцы сознательны и будут адекватно реагировать на ситуацию. Панике здесь не место", – написал мэр на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".

Матийошайтис утверждает, что сейчас самое важное – следовать всем советам специалистов в сфере здравоохранения, предпринимать необходимые превентивные меры.

"Экстремальная ситуация объявлена в масштабе всей страны. Мы должны понять, что в этот момент массовые мероприятия в закрытых помещениях, путешествия в страны повышенного риска и прочие неадекватные поступки опасны для нашего здоровья и здоровья и даже жизни окружающих", – отметил мэр.

Он отметил, что город готов к возможным событиям, если "ситуация еще обострится".

"Я не сомневаюсь в компетентности медиков, верю, что пациентам в больнице будет предоставлена квалифицированная помощь. Поэтому хочется верить, что жертв удастся избежать", – заявил Матийошайтис.

Во вторник вечером в Литве были подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, их общее количество в стране выросло до трех, сообщило правительство.

Два новых случая это жители Каунаса, муж и жена, 1980 и 1985 года рождения. Они находились в Северной Италии, катались на лыжах с 29 февраля по 7 марта. Находившиеся с ними контакте близкие родственники находятся на домашнем карантине.

В данный момент в Литве под наблюдением находятся более 5500 человек, которые вернулись с зарубежных территорий, в наибольшей степени подверженных вирусу.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Литве был выявлен 28 февраля у вернувшейся из Северной Италии 39-летней жительницы Шяуляй.