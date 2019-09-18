"Никакой тематики, пытались творить в духе старого поместья", – сказал в передаче KK2 Матийошайтис. Это поместье было построено в 1929 году, здесь жили монахини, из их келий мэр сделал 13 комнат и украсил их золотом.

В пресс-релизе сказано, что из окон поместья открывается сказочный вид. Именно из-за красивого вида Матийошайтис решил оборудовать для себя эту комнату. Мэр сказал, что за работами по обустройству поместья следила его возлюбленная Лорета. Во дворе поместья есть и домик для гостей.

"Когда съедутся друзья, поставим стол и будем пить шампанское", – радовался Матийошайтис. В поместье он еще не живет, сейчас там заканчивают последние работы – расставляют мебель. Когда эти работы завершатся, мэр со своей возлюбленной переедет в это поместье.

По словам Матийошайтиса, из Качюнишкес на работу ему ехать столько же сколько сейчас из Вичюнай.

"Только прописаться здесь я не смогу, поскольку мэр Каунаса не может жить в Каунасском районе, но когда Каунас объединят с Каунасским районом, тогда это станет возможно", – улыбнулся мэр.

Матийошайтис сказал, что оборудование и ремонт поместья обошлись в два раза дороже, чем он предполагал: "Честно говоря, я жалею – мы допустили ошибки. И стоит все всегда дороже, почти в два раза, нежели планируешь".