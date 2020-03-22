"Некрасивая ложь. Насколько мне известно, руководству сказали, что они прилетели из Швеции или Финляндии, о Доминиканской Республике не говорили. Они не сказали, что было в Доминиканской Республике", – сказал Расикас.

"Насколько я знаю, Национальному бюро здравоохранения, когда оно стало собирать информацию, заболевшие сказали, что у них не было контактов с пациентами, но мы подняли карточки, там другая информация", – заметил он.

По словам мэра, всего установили больше 10 контактов – 9 врачей и 6 пациентов, контакты могли быть и в Швенченисе.

"Они работают и в Швенченисе, оттуда их вроде как выгнали, но какие-то контакты были с врачами. В Висагинас, кажется, не приезжали", – сказал мэр.

"Само отношение врачей трудно объяснимо, тем более, что один из них - психиатр, а другой - педиатр. Как-то странно, кажется врачи, они ответственные должны быть, спасать жизни, а тут наоборот", – заметил он.

По словам Расикаса, такие врачи не должны работать, а если они заразили других, должна применяться уголовная ответственность.

Мэр Швенчениса Римантас Клипчус сказал, что в понедельник эти врачи должны были дежурить у них. Один из врачей работал в Швенченской больнице, а другой - в поликлинике.

Глава Игналинской поликлиники Арвидас Рамялис сказал, что не располагает информацией о том, что работающая у него врач и ее супруг могли лгать.

"Мне такие факты о лжи не известны, не могу их подтвердить, я об этом только от вас узнал", – сказал Рамялис. Он сказал, что сам на этой неделе был на больничном.

"Я только от своего заместителя в четверг узнал, что врачи уехали на проверку в Сантаришкес. И вчера вечером я узнал о результатах исследования", – заметил Рамялис.

По его данным, врачи вернулись в минувшие выходные, а в понедельник пришли на работу.

"Насколько я знаю, они и во вторник были на работе. Я знаю, что, когда они вернулись, симптомов не было, они вернулись из стран, которые не были в группе риска. Они были заинтересованы в обследовании, поскольку узнали, что болел человек, с которым они ездили. Мне такую информацию предоставил коллега", – сказал директор, заметив, что в его поликлинике было 4 контакта: пациент и три врача.

В самоизоляции из-за контакта с коллегой находится 75-летняя врач Игналинской поликлиники Нийоле Шаборшинене.

"Они вернулись из поездки, в понедельник она пришла на работу, была весь день, вечером ее предупредили, чтобы она не приходила. Но во вторник она все равно пришла – тогда и у меня был с ней контакт. Но все на нее напали, и она ушла", – рассказала Шаборшинене.

По ее словам, в четверг директор сказал ей и медсестре не приходить на работу.

Шаборшинене звонила по номеру 1808, но ей сказали, что из-за нехватки реагентов проверить ее не могут.

"Говорят – заболеете, тогда сможем проверить", – рассказала врач.

Минздрав обещал прислать свой комментарий позже.