По словам мэра, из-за такого решения пострадают сотни работающих в санатории граждан Литвы.
"Это абсурд, из-за международных политических решений страдают обычные рядовые жители. Санаторий не только не может работать, он не может платить зарплаты, платить за отопление, воду, за другие услуги. При чем тут санатории? Я бы сказал, что если какие-то белорусские олигархи занимаются какими-то бизнесами или еще чем-то... здесь отдыхают люди, 90% проходивших лечение были дети. Принимать такие меры – это расходится со здравым смыслом", – сказал Малинаускас.
"Надо еще обладать умом, оценивать ситуацию, а не просто выполнять европейские меры. За 20 лет своей работы я не слышал ни разу, чтобы сюда приезжал на отдых какой-то политик", – прибавил он.
Всего в санатории работают 393 человека, 350 – граждане Литвы.
По словам Малинаускаса, большая часть работников живет в Друскининкай, если они не получат зарплаты под Новый год, это будет болезненно для них. Мэр утверждает, что работники санатория до сих пор не получили помощи центральной власти.
"Я говорил с главой санатория, он сказал, что всюду обращался – и в МИД, и в другие ведомства, но ему пока не ответили. Я говорил два часа назад", – сказал мэр.
Swedbank заморозил счета санатория 18 декабря в рамках санкций ЕС. Правительство Литвы 28 декабря сообщило, что ищет возможность оказания помощи работникам санатория.
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