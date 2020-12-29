По словам мэра, из-за такого решения пострадают сотни работающих в санатории граждан Литвы.

"Это абсурд, из-за международных политических решений страдают обычные рядовые жители. Санаторий не только не может работать, он не может платить зарплаты, платить за отопление, воду, за другие услуги. При чем тут санатории? Я бы сказал, что если какие-то белорусские олигархи занимаются какими-то бизнесами или еще чем-то... здесь отдыхают люди, 90% проходивших лечение были дети. Принимать такие меры – это расходится со здравым смыслом", – сказал Малинаускас.

"Надо еще обладать умом, оценивать ситуацию, а не просто выполнять европейские меры. За 20 лет своей работы я не слышал ни разу, чтобы сюда приезжал на отдых какой-то политик", – прибавил он.

Всего в санатории работают 393 человека, 350 – граждане Литвы.

По словам Малинаускаса, большая часть работников живет в Друскининкай, если они не получат зарплаты под Новый год, это будет болезненно для них. Мэр утверждает, что работники санатория до сих пор не получили помощи центральной власти.

"Я говорил с главой санатория, он сказал, что всюду обращался – и в МИД, и в другие ведомства, но ему пока не ответили. Я говорил два часа назад", – сказал мэр.

Swedbank заморозил счета санатория 18 декабря в рамках санкций ЕС. Правительство Литвы 28 декабря сообщило, что ищет возможность оказания помощи работникам санатория.