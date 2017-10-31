Представитель отдела охраны культурного наследия мэрии Биржайского района Далюс Микелёнис сожалеет о том, что из трех приготовленных табличек, которые должны были появиться у памятников советским воинам в Вабалининкасе, Нямунелё Радвилишкисе и в Биржай, пока удалось установить лишь одну - в Нямунелё Радвилишкисе. По словам Микелёниса, процесс остановил мэр Валкюнас.

Мэр в интервью изданию сказал, что для него эти действия подчиненных были неожиданными. Он узнал, что вице-мэр Ируте Варзене без его ведома указала оборудовать такие таблички у памятников советским воинам.

"Это серьезно, это связано с международными отношениями. Моя заместитель вела себя безответственно, мало того, таблички изготовлены любителем, непрофессионально, их ни с кем не согласовали, это самоуправство", - сказал мэр.

Валкюнас заявил, что созывает срочное заседание, на котором будут решать, как исправить ошибку вице-мэра.