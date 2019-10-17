Мэр Алитуса: в четверг в городе жизнь вернется в обычное русло

"Ситуация сегодня несколько локализована, большой пожар тушат, но есть отдельные очаги, пожарные за этим следят. Так будет до утра", – сказал в среду вечером Цесулис.

Мэр порадовался, что в среду ветер уносил дым в противоположную сторону, в сторону промышленной части города и пригорода.

"Пожарные обещают, что до утра пожар потушат. Вода в городе хорошая, она не загрязнена, а вода с места тушения собирается в специальные резервуары, в Неман ее не спускают. Ситуация под контролем, Комиссия соберется 17 октября в 6.30 ч. Мы с утра информируем жителей о времени работы школ и детских садов, но, вероятно, ветер останется юго-западный и не повернет к городу. Город будет жить своей нормальной жизнью", – сказал мэр.

Он заметил, что в городе запаха гари нет.

"Ночью работы будут продолжаться, но не в полную мощность, как днем. Стянуты мощности из 9 мэрий, ситуацию контролирует вильнюсский штаб. Работают пожарные из Варены, Лаздияй, Каунаса, Вильнюса. Алитусская мэрия организовала питание, для эвакуации жителей реабилитационного центра были вызваны военные. Мы надеемся избежать жертв и большого ущерба", – сказал Цесулис.

Пожар в Алитусе на ул. Прамонес начался 16 октября около 3 ч. ночи, – загорелись склады ЗАО Ekologistika - крупного переработчика покрышек. Площадь пожара - 2000 кв. м.