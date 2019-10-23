Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис в фейсбуке сообщил, что несмотря на то, что покрышки еще тлеют, ответственные службы уже начали выяснять, кто бесплатно возил еду пожарным, которые работают круглосуточно, и какого качества была эта еда.
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Портал цитирует слова мэра.

"С утра в этой чертовой дыре. Стою и чувствую, как я седею. Честное слово. Несколько дней я радовался единству людей, как они поддерживают мужчин. Социально ответственные магазины, пекарни, кафе и отдельные люди везут еду, воду. И это ценят все до единого. И только благодаря вашей поддержке хевра не сдается. Спасибо вам, это фантастика, там между людьми все и должно быть.

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А сейчас слушайте. Экстремальная ситуация Сейчас всякие службы и службишки начинают спрашивать, кто возит еду, есть ли у них лицензии на производство пищи, разрешения на ее доставку. Просят контактные данные, названия, спрашивают, когда привозят еду. Или людям делать нечего, или это в наше время так благодарят за добро?

Вот я сейчас думаю о той госпоже, которая мужчинам домашнее сало привезла. Нет у нее ни лицензии на производство, ни разрешение на транспортировку. Что уже говорить о том, что мужчины едят черными руками, просто руки уже не отмываются. Может, какая санитарная служба может приехать. Нам вас не хватает.

Я хотел бы сказать, что уже все - собираем мусор. Но нет. Покрышки еще дымятся и делают свое черное дело. Сегодня загоним еще одну большую машину, будет 4, поэтому мы далеко продвинулись в деле ликвидации пожара.

И несмотря на все глупости и сюрпризы, с которыми мы сталкиваемся, люди любят своих героев – на счет муниципалитета перевели уже 40 000 евро. Мне сообщили, что один школьник перевел со своего телефона 1 евро. Говорю, ой, спасибо. Мне говорят, знаете, у него больше не было, отдал все, что было. Стою, в глаза и в горле першит. И на этот раз уже не от дыма".

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