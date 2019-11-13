"В настоящее время проводят исследования. Конечно, хотелось бы, чтобы они были тщательно проведены. Мы хотели бы, чтобы здоровье пожарных-спасателей оценили очень тщательно. Я и сам хотел бы пройти обследование, ведь мы работали в эпицентре пожара, были там на протяжении всех 10 суток", – сказал в передаче "День на DELFI" мэр Алитуса Нериюс Цесюлис. "У меня небольшой бронхит, вызванный тем же газом, я пью лекарства. Пока у меня в крови каких-то изменений нет, посмотрим позже. Все эти проблемы со здоровьем вылезут в течение 5-10 лет", – рассказал мэр Алитуса.
© DELFI / Rinatas Chairulinas

На вопрос, можно ли сказать, что горели не только покрышки, он ответил, что об этом говорить пока рано.

"Трудно сказать, что там еще было на складах и что еще горело. По предварительным данным, горели покрышки. То, что выделяется в процессе их горения - нормально.

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Нам самим кажется странным, что результаты одной лаборатории показывают одно, а другой - другое. Данные не совпадают не в процентном соотношении, а в сотни раз", – сказал DELFI Цесюлис.

Правда, он сказал, что не знает, что раньше хранилось в тех подвалах, где скопилась загрязненная вода.

Мэр подчеркнул, что с директором компании, которой принадлежали склады, общался немного.

"Знаю, что 11 ноября он обратился в городскую администрацию письменно, указал, что сам может как-то решить проблему этой воды. Как он это будет делать, не сообщается, но такой документ получен.

Его выслали разным министерствам, чтобы они приняли решение. Я лично с владельцем компании не общался. В конце пожара, когда мы сообщили, что пожар потушен, он подходил и спрашивал, кто будет охранять его имущество. Я повернулся к нему и сказал, что мы не предоставляем услуги охраны. На этом наше общение закончилось. Больше он мне не звонил", – сказал Цесюлис.

"Люди, старые работники, которые работали в тех подвалах, говорят, что вроде бы там держали когда-то химические вещества, но потом увезли. Я думаю, что мы сегодня откачаем воду, там начался процесс. Выкачаем из этих подвалов. Перекачаем в емкость для мазута, его в ней никогда не хранили. Тогда эксперты пойдут в подвалы и будут смотреть, что там было. Потом будем брать пробы и исследовать. Я не верю, что наши данные могут отличаться от данных министерства в сотни раз", - сказал мэр, заметив, что часть этой воды попала в Неман.

Однако Цесюлис сказал, что в скважинах вода чистая, поэтому горожанам нечего боятся. Он сказал, что качество воды в скважинах и колодцах регулярно проверяют.

Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что данные исследования, объявленные Алитусской мэрией его удивили.

По его словам, лаборатория, у которой есть аккредитация министерства, представила совсем другие результаты. "Они брали образцы в других местах, в других колодцах, (...) где во время пожара избыток воды стекал в Неман, утечка была большая", – сказал Мажейка.

"Если бы вода была такой загрязненной, то перемены в Немане точно были бы видны, я говорю о мертвой рыбе и других животных, ведь концентрация впечатляет. Но мы не оспариваем данные, мы просим объяснить, как такие данные были получены", - сказал министр, заметив, что если потребуется, проведут повторный анализ.

"Мы получили результаты исследования воды. Исследования были проведены по заказу Dzūkijos vandenys, их выполнила Жирмунайская лаборатория. Если у вас есть на что сесть, то сядьте. Искренне говорю. Если мы выльем это в природу, количество безантрацена превышает норму в 645 раз, нафталина 74, бензо(b)флуорантена в 336, бензпирена в 93,4, а флуорантена в 134 kartразаus. Есть много других ругательств, которые понятны химикам. Я говорю, погодите, мне это ни о чем не говорит, только звучит страшно. Оказывается, это все ужасно. Эти химические соединения вызывают рак", – писал в фейсбуке Цесюлис 11 ноября.

Министр Мажейка сказал, что после того, как воду выкачают из подвалов, специалисты будут решать, что с ней делать.

По его словам, сама промышленная территория, на которой находятся склады компании Ekologistika, исторически загрязнена – в 2004 году исследования почвы показали уровень загрязнения в 80 раз выше нормы.

Напомним, что пожар в Алитусе начался в ночь на 16 ноября, его тушили 10 дней.

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