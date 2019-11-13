На вопрос, можно ли сказать, что горели не только покрышки, он ответил, что об этом говорить пока рано.
"Трудно сказать, что там еще было на складах и что еще горело. По предварительным данным, горели покрышки. То, что выделяется в процессе их горения - нормально.
Нам самим кажется странным, что результаты одной лаборатории показывают одно, а другой - другое. Данные не совпадают не в процентном соотношении, а в сотни раз", – сказал DELFI Цесюлис.
Правда, он сказал, что не знает, что раньше хранилось в тех подвалах, где скопилась загрязненная вода.
Мэр подчеркнул, что с директором компании, которой принадлежали склады, общался немного.
"Знаю, что 11 ноября он обратился в городскую администрацию письменно, указал, что сам может как-то решить проблему этой воды. Как он это будет делать, не сообщается, но такой документ получен.
Его выслали разным министерствам, чтобы они приняли решение. Я лично с владельцем компании не общался. В конце пожара, когда мы сообщили, что пожар потушен, он подходил и спрашивал, кто будет охранять его имущество. Я повернулся к нему и сказал, что мы не предоставляем услуги охраны. На этом наше общение закончилось. Больше он мне не звонил", – сказал Цесюлис.
"Люди, старые работники, которые работали в тех подвалах, говорят, что вроде бы там держали когда-то химические вещества, но потом увезли. Я думаю, что мы сегодня откачаем воду, там начался процесс. Выкачаем из этих подвалов. Перекачаем в емкость для мазута, его в ней никогда не хранили. Тогда эксперты пойдут в подвалы и будут смотреть, что там было. Потом будем брать пробы и исследовать. Я не верю, что наши данные могут отличаться от данных министерства в сотни раз", - сказал мэр, заметив, что часть этой воды попала в Неман.
Однако Цесюлис сказал, что в скважинах вода чистая, поэтому горожанам нечего боятся. Он сказал, что качество воды в скважинах и колодцах регулярно проверяют.
Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что данные исследования, объявленные Алитусской мэрией его удивили.
По его словам, лаборатория, у которой есть аккредитация министерства, представила совсем другие результаты. "Они брали образцы в других местах, в других колодцах, (...) где во время пожара избыток воды стекал в Неман, утечка была большая", – сказал Мажейка.
"Если бы вода была такой загрязненной, то перемены в Немане точно были бы видны, я говорю о мертвой рыбе и других животных, ведь концентрация впечатляет. Но мы не оспариваем данные, мы просим объяснить, как такие данные были получены", - сказал министр, заметив, что если потребуется, проведут повторный анализ.
"Мы получили результаты исследования воды. Исследования были проведены по заказу Dzūkijos vandenys, их выполнила Жирмунайская лаборатория. Если у вас есть на что сесть, то сядьте. Искренне говорю. Если мы выльем это в природу, количество безантрацена превышает норму в 645 раз, нафталина 74, бензо(b)флуорантена в 336, бензпирена в 93,4, а флуорантена в 134 kartразаus. Есть много других ругательств, которые понятны химикам. Я говорю, погодите, мне это ни о чем не говорит, только звучит страшно. Оказывается, это все ужасно. Эти химические соединения вызывают рак", – писал в фейсбуке Цесюлис 11 ноября.
Министр Мажейка сказал, что после того, как воду выкачают из подвалов, специалисты будут решать, что с ней делать.
По его словам, сама промышленная территория, на которой находятся склады компании Ekologistika, исторически загрязнена – в 2004 году исследования почвы показали уровень загрязнения в 80 раз выше нормы.
Напомним, что пожар в Алитусе начался в ночь на 16 ноября, его тушили 10 дней.
Пенсионеры могут быть спокойны - пенсии будут приносить своевременно
"Литовская почта" намерена принять участие в конкурсе...
Мэр Алитуса после шокирующих исследований воды: данные отличаются в сотни раз (1)
"В настоящее время проводят исследования. Конечно,...
В Каунасской клинике на свет появился самый маленький в Литве младенец (3)
Минувшим летом в Каунасской клинике на свет появился...
Из-за опасных примесей на литовском рынке отзывают еще одну группу популярных лекарств список (4)
Государственная служба по контролю над лекарствами...
Жалобу Венцкене рассмотрит Вильнюсский окружной суд (2)
Апелляция бывшей судьи и депутата Неринги Венцкене...
TOP новостей
Предложение: надо отказаться от отпускных, работники должны сами откладывать на отпуск (100)
В Литве началась дискуссия по вопросу отказа от...
Почему россиянам нравится идея великой державы и что они думают о странах Балтии? Интервью c социологом Денисом Волковым (219)
Одобрение деятельности Владимира Путина на посту...
Банки в Литве закрыли 450 отделений: жители небольших населенны пунктов вынуждены ездить за своими деньгами (13)
В Литве сильно сокращается число банковских...
Из-за опасных примесей на литовском рынке отзывают еще одну группу популярных лекарств список (4)
Государственная служба по контролю над лекарствами...
Дискуссия в Вильнюсе: кто виноват и что делать с перспективой возможной интеграции России и Беларуси? (47)
Чего стоит ожидать от встречи Путина и Лукашенко 8...