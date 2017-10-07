Об это в интервью LRT сказал исполнительный директор Ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас. По его словам, в последнее время привычки жителей Литвы меняются – в магазины они ходят реже, но тратят больше.
– Экономисты говорят, что розничная торговля снижается, и это связано с ростом цен. Что вы замечаете?
– Есть определенные изменения, но мы видим и другую тенденцию – меняются привычки потребителей - реже ходят, но покупают больше.
– Как вы думаете, почему наблюдаются такие перемены?
– Во-первых, это связано с изменениями привычек потребителей. Вместо того чтобы часто ходить в магазин, люди совершают обдуманные походы за покупками, делают это реже.
– Это значит, что люди тратят больше?
– Да.
– Стараются ли люди таки образом рациональнее контролировать свои расходы?
– Я думаю, что литовский покупатель, по сравнению с покупателями других стран, вообще рационален и планирует покупки, поэтому я не могу сказать, что он стал рациональнее или еще больше планирует. Просто, видно, из-за ритма жизни перераспределяют время и это видно на примере покупок.
– Заставляет ли людей рост цен, инфляция меньше покупать, искать скидки?
– Люди всегда ищут наилучшее соотношение цены и качества. Торговцы должны предоставлять покупателям то, что им нужно. Одно из заметных явлений - в корзине покупателя на смену дешевыm продуктam приходят более дорогие, может, более качественные.
– Вы упоминали, что эмиграция уже влияет на магазины.
– Думаю, не только на магазины, вообще на экономику Литвы в долгосрочной перспективе. Просто торговцы первыми это ощущают по снижению потока покупателей.
– Значит ли это, что сети меньше зарабатывают?
– Вопрос меньшего заработка - это вопрос конкуренции на рынке. Каждый торговец ищет способ эффективной работы, приспособления к окружению, не все сети выдерживают конкуренцию (многие ушли с литовского рынка). Но в прошлом году в Литву пришел Lidl, который перечерчивает карту конкуренции. Итак прибыльность зависит от разных факторов. Конечно, один из них, с которым сталкивается каждый торговец, –это снижение числа жителей, но это вызов для всего бизнеса и государства.
– Итак прибыль ТЦ снижается?
– Что касается розничной торговли, нужно смотреть индивидуально. Я не могу сказать, что доходы у всех снизились.
У одних, по сравнению с прошлым годом, доходы могли снизиться, например, в сегменте одежды и обуви. Что касается продуктов питания, в этом сегменте я такого не слышал.
– Как может быть такое, что людей стало меньше, а уровень доходов остается почти таким же? Значит ли это, что растут цены?
– Из-за инфляции оборот растет и может расти, поскольку растут цены на некоторые продукты, но это не значит, что их покупают больше.
Также, как я уже упоминал, покупают более дорогие продукты, более качественные, это также увеличивает оборот.
– Торговцы продуктами не повышают наценки, чтобы компенсировать убытки?
– Тема наценок - это всегда отдельная история и дискуссия только потому, что конкурентное окружение всегда диктовало такие условия, что маржа должна быть такой, чтобы можно было сохранить систему, платить зарплаты, приспособиться к конкурентному окружению и, конечно, принести прибыль владельцам.
Если конкурентное окружение не позволяет компании иметь большую маржу, может быть так, как случилось с Prisma, Fresh Market, другими торговцами.
– Торговцы, которые могут поддерживать высокую маржу, делают это?
– Маржа - окончательный результат, перед этим нужно оценить много составляющих, размер торговли, способность вести переговоры с поставщиками, эффективность управления бизнесом, логистика, работники и т.д. Чем эффективнее работа, снижение внутренних ресурсов, расходов, тем ниже маржа.
В данном случае у крупных торговцев больше возможности лавировать и совершенствовать свою деятельность, делать ее эффективнее.
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