Об это в интервью LRT сказал исполнительный директор Ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас. По его словам, в последнее время привычки жителей Литвы меняются – в магазины они ходят реже, но тратят больше.

– Экономисты говорят, что розничная торговля снижается, и это связано с ростом цен. Что вы замечаете?

– Есть определенные изменения, но мы видим и другую тенденцию – меняются привычки потребителей - реже ходят, но покупают больше.

– Как вы думаете, почему наблюдаются такие перемены?

– Во-первых, это связано с изменениями привычек потребителей. Вместо того чтобы часто ходить в магазин, люди совершают обдуманные походы за покупками, делают это реже.

– Это значит, что люди тратят больше?

– Да.

– Стараются ли люди таки образом рациональнее контролировать свои расходы?

– Я думаю, что литовский покупатель, по сравнению с покупателями других стран, вообще рационален и планирует покупки, поэтому я не могу сказать, что он стал рациональнее или еще больше планирует. Просто, видно, из-за ритма жизни перераспределяют время и это видно на примере покупок.

– Заставляет ли людей рост цен, инфляция меньше покупать, искать скидки?

– Люди всегда ищут наилучшее соотношение цены и качества. Торговцы должны предоставлять покупателям то, что им нужно. Одно из заметных явлений - в корзине покупателя на смену дешевыm продуктam приходят более дорогие, может, более качественные.

– Вы упоминали, что эмиграция уже влияет на магазины.

– Думаю, не только на магазины, вообще на экономику Литвы в долгосрочной перспективе. Просто торговцы первыми это ощущают по снижению потока покупателей.

– Значит ли это, что сети меньше зарабатывают?

– Вопрос меньшего заработка - это вопрос конкуренции на рынке. Каждый торговец ищет способ эффективной работы, приспособления к окружению, не все сети выдерживают конкуренцию (многие ушли с литовского рынка). Но в прошлом году в Литву пришел Lidl, который перечерчивает карту конкуренции. Итак прибыльность зависит от разных факторов. Конечно, один из них, с которым сталкивается каждый торговец, –это снижение числа жителей, но это вызов для всего бизнеса и государства.

– Итак прибыль ТЦ снижается?

– Что касается розничной торговли, нужно смотреть индивидуально. Я не могу сказать, что доходы у всех снизились.

У одних, по сравнению с прошлым годом, доходы могли снизиться, например, в сегменте одежды и обуви. Что касается продуктов питания, в этом сегменте я такого не слышал.

– Как может быть такое, что людей стало меньше, а уровень доходов остается почти таким же? Значит ли это, что растут цены?

– Из-за инфляции оборот растет и может расти, поскольку растут цены на некоторые продукты, но это не значит, что их покупают больше.

Также, как я уже упоминал, покупают более дорогие продукты, более качественные, это также увеличивает оборот.

– Торговцы продуктами не повышают наценки, чтобы компенсировать убытки?

– Тема наценок - это всегда отдельная история и дискуссия только потому, что конкурентное окружение всегда диктовало такие условия, что маржа должна быть такой, чтобы можно было сохранить систему, платить зарплаты, приспособиться к конкурентному окружению и, конечно, принести прибыль владельцам.

Если конкурентное окружение не позволяет компании иметь большую маржу, может быть так, как случилось с Prisma, Fresh Market, другими торговцами.

– Торговцы, которые могут поддерживать высокую маржу, делают это?

– Маржа - окончательный результат, перед этим нужно оценить много составляющих, размер торговли, способность вести переговоры с поставщиками, эффективность управления бизнесом, логистика, работники и т.д. Чем эффективнее работа, снижение внутренних ресурсов, расходов, тем ниже маржа.

В данном случае у крупных торговцев больше возможности лавировать и совершенствовать свою деятельность, делать ее эффективнее.