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По приказу министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, всех вернувшихся из-за границы должны принудительно отправлять в карантин. Место для карантина предоставляют муниципалитеты. Однако портал 15min сообщил, что вернувшихся из Аликанте 25 марта вечером отпустили домой, несмотря на то, что приказ министра не был отозван. Delfi связался с представителем правительства Гедрюсом Сурплисом, он сказал, что порядок изменится.
Oro uostas
Oro uostas
© Shutterstock

"Ситуация под контролем, это были решения, которые до этого анонсировали, просто еще не хватает кое-каких формальностей, чтобы подписать документ. Это будет сделано сегодня вечером при сотрудничестве Минздрава, НЦОЗ и муниципалитетов", – сказал он.

По словам Сурплиса, те, кто добровольно согласится соблюдать строгую изоляцию дома и подпишут документ об ответственности, что они понимают, что за нарушение им грозит наказание, будут отпущены домой.

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"Если кто-то на такие условия не согласится, их в прежнем порядке будут изолировать принудительно в помещении муниципалитета", - сказал он.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в фейсбуке ранее отметил, что получил от коллег неподтвержденные данные, что Национальный центр общественного здравоохранения при Минздраве на 180 градусов поменял свою позицию и вернувшихся уже не направляет в гостиницы, их отправляют домой.

"Пока эта информация не подтверждена, как только что-то узнаю, сообщу, но если это правда - это еще раз показывает, насколько важно сразу думать об осуществлении принимаемых решений. В противном случае любое постановление становится нереальным как для муниципалитета, так и для национальной власти.

Но пока мы руководствуемся постановлением министерства, поэтому нужны исключения. Они, я думаю, облегчат жизнь многим вернувшимся, но очень важно – обязательный карантин остается в силе", – писал мэр.

ru.DELFI.lt
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