Реконструкция дождевой канализации на этой улице проводится, чтобы избежать ее затопления во время ливней.
"Мы должны не только вовремя и качественно выполнить работы, но и обеспечить безопасность рабочих", – сказал директор ЗАО Grinda Кястутис Вайцекютис.
Основные перемены на ул. Т.Нарбуто с 16 ноября:
на разделительной полосе оборудуют зону, на которой будет работать необходимая техника;
на участке от пешеходного перехода ул. Стумбру-Эрялю до ул. Салтонишкю (в обоих направлениях) скорость транспорта ограничена до 40 км/ч; автомобили, которые едут из Пилайте в сторону центра и поворачивают на ул. Салтонишкю (в сторону ТЦ Panorama), будут направляться в дополнительную полосу по другую сторону разделительной полосыe;
жителям, которые едут в сторону центра, рекомендуют выбирать маршрут через проспект Лайсвес, ул. Селю и Кястучё, или Гележинё Вилко и Укмергес.
Реконструкцию планируют завершить к 2021 году. Ее предварительная стоимость – 5,14 млн. евро.
Погода: серое небо обещает дождь, но не холод
Сегодня погоду в Литве обусловит теплый сектор южного...
Меняется порядок движения на столичной ул. Т.Нарбуто
Из-за реконструкции дождевой канализации в Вильнюсе...
Прокуратура: предварительное расследование действий Венцкене завершено (2)
Прокуратура завершила досудебное расследование...
Внимание: меняется порядок движения на столичном проспекте Конституциёс
На проспекте Конституциёс у ул. Линкмяну меняется...
Литовские учителя: забастовки не будет лишь при одном условии (2)
Председатель Литовского профсоюза работников...
TOP новостей
Науседа критикует заявление Макрона о НАТО: призывает не сеять сомнения (239)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу...
Второй Akropolis в Вильнюсе становится реальностью: обещают грандиозные перемены
Спустя почти 10 лет может сдвинуться с мертвой точки...
Погода: серое небо обещает дождь, но не холод
Сегодня погоду в Литве обусловит теплый сектор южного...
Город в Литве, в котором квартиру можно купить за 6000 евро (15)
Утена – один из самых старых городов Литвы . Сейчас в...
Экономист вступился за налог на автомобили в Литве: если его не ввести, будет только хуже (51)
Если Литва не введет никакой налог на загрязняющие...