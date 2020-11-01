aA
С первого ноября уже можно ездить на шипованной резине.
Automagistralė
Automagistralė
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Зимнюю резину нужно поставить до 10 ноября. Это необходимо как для вашей собственной безопасности, так и для безопасности других участников дорожного движения - подходящие для холодного сезона шины могут помочь предотвратить ДТП. При использовании шипованных шин необходимо приклеить на автомобиль отличительный знак.

При замене шин важно оценить их износ и при необходимости приобрести новые. Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 3 миллиметров.

Статьи по теме:
Важная новость для водителей: с завтрашнего дня меняется допустимая скорость на автомагистралях  (7)
Не то топливо: что делать, если в дизельный автомобиль по ошибке залили бензин  (14)

Ограничение скорости на автомагистралях и скоростных трассах также снижается также с 1 с начала ноября. Легковые автомобили, грузовики с максимально допустимой массой не более 3,5 тонн, мотоциклы могут двигаться с максимальной скоростью 110 км / ч. скорость.

"Хотя максимальная скорость составляет 110 км / ч, водителю важно выбрать безопасную скорость с учетом состояния дорожного покрытия, погодных условий, видимости на дороге и даже самочувствия водителя, чтобы он мог управлять автомобилем и остановиться, если дорожное покрытие скользкое. Если дорожное покрытие слишком скользкое, рекомендуется даже остановиться и не продолжать поездку. В этом случае можно воспользоваться услугой транспортировки автомобиля, которая поможет решить опасную ситуацию", - советует страховой эксперт.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Aurelija Žvirblienė

Профессор: вирус изменился, теперь люди заражаются быстрее (70)

Исследования показывают, что коронавирус приобрел...

Aušra Bartulienė

Кладете маску в карман или сумку? Узнав, чем это может закончиться, больше не будете так делать (17)

Когда все больше и больше муниципалитетов в Литве...

Неухоженные могилы - новая бизнес-ниша: литовцы платят 140 евро в год (5)

В День поминовения усопших люди торопятся прибрать...

За минувшие сутки в Литве установлено 895 новых случаев коронавируса (7)

Национальный центр общественного здравоохранения...

На призыв оставаться дома в День поминовения усопших жители махнули рукой: что происходит на вильнюсском кладбище (15)

Перед длинными выходными жителей призвали не посещать...

|Maža didelių žinių kaina