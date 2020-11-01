Зимнюю резину нужно поставить до 10 ноября. Это необходимо как для вашей собственной безопасности, так и для безопасности других участников дорожного движения - подходящие для холодного сезона шины могут помочь предотвратить ДТП. При использовании шипованных шин необходимо приклеить на автомобиль отличительный знак.
При замене шин важно оценить их износ и при необходимости приобрести новые. Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 3 миллиметров.
Ограничение скорости на автомагистралях и скоростных трассах также снижается также с 1 с начала ноября. Легковые автомобили, грузовики с максимально допустимой массой не более 3,5 тонн, мотоциклы могут двигаться с максимальной скоростью 110 км / ч. скорость.
"Хотя максимальная скорость составляет 110 км / ч, водителю важно выбрать безопасную скорость с учетом состояния дорожного покрытия, погодных условий, видимости на дороге и даже самочувствия водителя, чтобы он мог управлять автомобилем и остановиться, если дорожное покрытие скользкое. Если дорожное покрытие слишком скользкое, рекомендуется даже остановиться и не продолжать поездку. В этом случае можно воспользоваться услугой транспортировки автомобиля, которая поможет решить опасную ситуацию", - советует страховой эксперт.
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