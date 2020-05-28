После того как министр здравоохранения Аурелиюс Верига принял решение о сокращении количества образцов, которые можно брать в мобильных пунктах, Вильнюсский муниципалитет оставил один из трех пунктов. Однако вскоре люди стали жаловаться, что стоят в очереди к этому пункту по 40 минут, а ведь каждый должен приезжать в указанное время. Некоторые люди, дождавшись очереди, узнают, что смогут сдать анализ только через неделю.
"Очереди у пункта ничего не значат, поскольку действует система предварительной регистрации, все тут зависит от работающих медсестер, от их способности быстро обслужить пациентов. Ведь все регистрируются, не могут приезжать люди без регистрации", – сказал Подярскис.
Такое заявление обидело медсестер. Одна из них - Вайда Данеле - сказала, что проблема в том, что на каждого пациента дают 2-3 минуты.
"За такое время надо не только взять образец, но и пообщаться с человеком, объяснить, как будут проводить исследование, все сделать безопасно и качественно, прибрать все за то же время. А тут еще есть и человеческий фактор, надо успокоить человека. За 2-3 минуты сделать все это невозможно", – сказала Данеле.
По словам собеседницы, медсестры жалуются, что им очень тяжело работать с таким большим потоком пациентов. Темп работы быстры, опасность делать ошибку есть, а такой темп вызывает стресс и страх. BeКроме того, стресс вызывают и очереди, люди ругаются.
"Работают опытные медсестры. Они компетентные, умеют работать", – сказала Данеле, заметив, что заявления Подярскиса огорчили медсестер.
Медсестры отмечают, что в Вильнюсе за 4 часа они приняли 110 человек. Они отмечают, что время на каждого пациента должны увеличить до 5-7 минут, как это было раньше.
"Я понимаю, что так экономят человеческие и материальные ресурсы, но так нельзя поступать за счет здоровья и качества работы других людей. Мы просили, я писала, и директор поликлиники писал в муниципалитет, просили дать больше времени. Но это не учли. А ведь если будет допущена хотя бы малейшая ошибка, пострадает и медсестра и пациент", – заметила Данеле.
Министр Верига сказал, что ему об этой проблеме никто не сообщал.
"Вообще-то сейчас нет большой нагрузки в мобильных пунктах, иногда количество варьирует в пределах 2000. Я уже говорил, что сейчас подготовлена новая стратегия, разделим муниципалитеты на две части 2 grupes. Там, где распространение широкое, а Вильнюс то место, где вирус широко распространился, то здесь надо больше исследований проводить. Ведь и логика такая должна быть, где больше болеют, там больше исследовать надо. Но я не могу комментировать выделяемое время, надо смотреть, как пункт организует работу. Сложно сказать, что умеет, а что нет медсестра. Новым в начале работы бывает очень сложно. Но полдня может не уметь работать, а потом, там же не ракеты изучают, не так все сложно. И конечно, важна безопасность, mумение одеться, снять защиту. Но о каких-то проблемах в Вильнюсе я не слышал", – сказал Верига.
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