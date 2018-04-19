Митинг врачей состоится в Вильнюсе 26 апреля, его организует Литовский союз врачей (ЛСВ).
"ЛСВ собирается не у здания правительства, а у здания парламента,потому что парламент должен решать как увеличить содержимое того кошелька, из которого будет платить зарплаты по новому порядку.
Если весной они не приведут в порядок эту систему, реформу платежей за медуслуги, то осенью снова не смогут формировать бюджет. Поэтому мы весной будем у парламента, перемены должны произойти там. Если люди будут спать там, решая проблемы своих семей – капец", – сказал в беседе на Žinių radijas член ЛСВ Робертас Адомайтис.
Ассоциация добивается повышения зарплат врачей до 2600 евро "на бумаге", путем их повышения на 30% в год.
Правительство обещает, что зарплаты врачей в среднем увеличатся на 20% с мая, а зарплаты резидентов должны были увеличится на 10% с января.
Вице-министр здравоохранения Лина Ярушявичене сказала, что правительство выполнит свое обещание, а врачи получат деньги через повышение расценок и это произойдет с 1 мая.
"Стоимость услуг для пациентов старше 65 лет сейчас 41 евро в год, а мая она составит 57 евро. В группе младенцев до года сейчас стоимость 110 евро, а станет 118 евро", – сказала Ярушявичене.
"По нашему мнению, не может государство позволить себе платить врачу 500 евро. Мы считает, что государство должно установить минимум зарплат учителя, ученого, врача", – сказал Адомайтис.
Ярушявичене информировала, что сейчас с профсоюзами обсуждают минимальную зарплату врачей, медсестер и работников системы здравоохранения. Соглашения намереваются достигнуть на следующей неделе.
"Есть варианты. Сейчас все идет к тому, что минимум врача должен быть не меньше 1300 евро, а медсестер - не меньше 60% от этой суммы", –сказала Ярушявичене.
На это Адомайтис заметил, что 50% учреждений объявит себя банкротом, если установят минимум в 1300 евро. Вице-министр заметила, что параллельно надо решать вопрос сети учреждений здравоохранения.
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