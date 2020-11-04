Медик убежден: трехнедельного карантина в Литве недостаточно

Однако доцент Литовского университета медицинских наук Гедрюс Ванагас предупреждает: трех недель не хватит для обуздания угрожающей ситуации и призывает готовиться к 6-8-недельному карантину.

О том, какой карантин нужен Литве, и почему мы наблюдаем неконтролируемый рост новых случаев он написал на своей странице в Facebook.

Ванагас писал: Трехнедельный карантин - для оптимистов или неразумных.

Правительство сегодня приняло решение ввести карантин на три недели, с определенными исключениями для спортсменов, торговцев и участников похорон. Думайте, что хотите, но это только начало, если цель - обуздание уже бесконтрольно распространяющегося вируса. Три недели - только начало, такого срока мало. В ближайшие недели не будет снижения числа больных, напротив, их будет все больше.

Рост будет в силу простых причин – до сих пор наблюдался быстрый рост. Значит, в ближайшие недели будут регистрировать случаи, которые появились до введения карантина. Трудно поверить, что в течение трех недель мы увидим резкое улучшение – в это могут поверить либо оптимисты, либо неразумные люди. (...) Итак в ближайшие несколько недель мы будем наблюдать не снижение, а рост числа новых случаев.

Всем нам надо понять и подготовиться к карантину на ближайшие 6–8 недель. Я считаю, это минимальный срок на данный момент для обуздания болезни до такого уровня, что медучреждения смогут работать в обычном , не останавливая предоставления плановых услуг.

Так будьте добры, не лгите друг другу, ведь как бизнесу, так и каждому из нас важно владеть реальной информацией и знать, что нас ждет, ведь терпение у людей не безграничное".