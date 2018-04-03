"В Университете им. Витаутаса Великого серьезно созревает проект с привлечением высших школ соответствующих государств и подачей заявки на проведение системного анализа, что для меня, как исследователя, было большим и очень интересным вызовом", - заявил на пресс-конференции в сейме во вторник Л. Мажилис.

"С определенным удивлением я вынужден заявить, что системных исследований, которые бы анализировали декларации независимости, последовательно, их содержание, понятия суверенитета, независимости, что есть общего, что отличается, таких исследований нет", - сказал профессор.

Член Cейма, консерватор Эмануэлис Зингерис сказал, что предложит синхронизировать политические заявления всех упомянутых государств, чтобы оценить "судьбоносный вклад 1917–1918 годов в создание свободного мира".

В этом году Литва отметила столетие восстановления государственности. Шестнадцатого февраля 1918 года Совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства.

Акт о восстановлении независимого Литовского государства 16 февраля 1918 года подписали 20 членов Литовского Совета. Одну из копий этого документа в прошлом году нашел в дипломатическом архиве Берлина профессор Л. Мажилис, Германия одолжила эту копию Литву на пять лет.