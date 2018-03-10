"Сейчас я готовлю обращение в прокуратуру, я хочу, чтобы выяснили эту информацию. Правоохрана выяснит", – сказал журналистам Маяускас.
"Само обращение отнесу в понедельник", – сказал он.
Маяускас еще в среду утверждал, что если бы он обратился в прокуратуру, то это перечеркнуло бы всю его деятельность в сфере превенции насилия, кроме того, это было бы попыткой заткнуть тех, кто говорит, а в четверг Маяускас сказал BNS, что готовит заявление в прокуратуру.
В субботу он сказал, что свою позицию не изменил. Иного способа выяснить правду нет.
"Ничто не изменилось. Как я и говорил, я призывал людей говорить о насилии, я реагировал очень серьезно, относился с уважением к тем, кто говорил, однако когда высказали необоснованные обвинения в мой адрес, я решил обратиться в прокуратуру, чтобы выяснили правду", – сказал Маяускас.
Он подчеркнул, что никогда не обвинял девушек в клевете и теории заговоров.
Генпрокуратура Литвы уже получила заявку главы консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, в которой он попросил расследовать заявения девушки.
Напомним, что одна девушка рассказала INFO TV историю 5-летней давности и обвинила консерватора Миколаса Маяускаса в недолжном сексуальном поведении. Девушка рассказала, что он привел ее к себе домой и пытался сексуально использовать, несмотря на то, что у него есть жена и дети.
Кроме того, девушка уверяла, что может назвать имена и фамилии еще как минимум 4 девушек, которые были в подобной ситуации.
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