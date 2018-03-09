Председатель Союза отечества – Христианских демократов Литвы (TS–LKD) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что не общался с однопартийцем Миколасом Маяускасом с того дня, как разразился скандал, связанный с неподобающим поведением Маяускаса.
Mykolas Majauskas
© DELFI / Domantas Pipas

Так он ответил на вопрос, могла ли партия повлиять на изменение позиции политика и побудить его обратиться в прокуратуру.

Маяускас еще в среду утверждал, что если бы он обратился в прокуратуру, то это перечеркнуло бы всю его деятельность в сфере превенции насилия, кроме того, это было бы попыткой заткнуть тех, кто говорит, а в четверг Маяускас сказал BNS, что готовит заявление в прокуратуру.

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"У меня не было с ним никакого контакта – ни телефонного, ни вживую, ни какого-то еще – после того дня, когда появилась информация. Давления со стороны председателя точно не было. Не было никакого президиума, ни другого заседания партии подобного формата", – сказал Ландсбергис.

Правда, он сказал, что одобряет решение Маяускаса обратиться в прокуратуру.

"Если человек категорически отрицает и убежден, что это клевета и ложь думаю, мы живем в юридическом государстве, тогда такой шаг логичен. Однако, наверное, каждый сам решает, когда и что предпринять. Оценивая его заявления, я согласен с тем, что если тебя оклеветали, надо защищаться", – сказал Ландсбергис.

По словам собеседника, как в фейсбуке заметил экономист Гитанас Науседа, тут есть лишь два пути – если ты из-за лжи не хочешь разрушить карьеру, то надо защищаться, а, если это не ложь, то коммуникация должна быть иной.

"Я заметил, что в социальной сети у многих возник вопрос – если ты кого-то обвиняешь в клевете и лжи, другой логический шаг - защита своей чести. Если этого не сделать, то быть может не до конца искренним выглядит и первое заявление, что ты ни при чем. Такая получается двусмысленность", – сказал Ландсбергис.

В среду вечером INFO TV представили свидетельство еще одной девушки – Милды Гардаускайте, которая подтвердила, что все знали о вечерних посиделках в квартире Маяускаса.

Правда, лидер консерваторов сказал, что в своем рабочем окружении он не замечал признаков недолжного поведения коллеги.

"Скажу искренне – мне никогда не доводилось видеть недолжного поведения, скажем так. Но я сам мало куда хожу, на работе все ведут себя прилично", – сказал Ландсбергис.

"У нас нет никаких дальнейших планов в отношении Маяускаса. Думаю, обращение в прокуратуру своевременное, прокуратура вроде бы подготовила запросы, по крайней мере они проверяют первичную информацию. Я надеюсь, мы получим ответ, но будем видеть, какие еще шаги потребуются", – сказал Ландсбергис.

Напомним, что одна девушка рассказала INFO TV историю 5-летней давности и обвинила консерватора Миколаса Маяускаса в недолжном сексуальном поведении. Девушка рассказала, что он привел ее к себе домой и пытался сексуально использовать, несмотря на то, что у него есть жена и дети.

Кроме того, девушка уверяла, что может назвать имена и фамилии еще как минимум 4 девушек, которые были в подобной ситуации.

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