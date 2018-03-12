Депутат литовского парламента Миколас Маяускас, которого пожелавшая сохранить анонимность девушка на Info TV обвинила в недолжном сексуальном поведении, намерен обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы было начато расследование по факту клеветы, пишет LRT.lt.
Mykolas Majauskas
© DELFI / Karolina Pansevič

Маяускас отрицает брошенные в его адрес обвинения.

Генпрокуратура Литвы еще рассматривает заявление лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса с просьбой начать расследование в связи со свидетельствами девушки.

По его словам, если действия имеют широкий общественный резонанс, то прокурор может начать расследование, независимо от того, подал ли заявку пострадавший.

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