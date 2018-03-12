Маяускас отрицает брошенные в его адрес обвинения.

Генпрокуратура Литвы еще рассматривает заявление лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса с просьбой начать расследование в связи со свидетельствами девушки.

По его словам, если действия имеют широкий общественный резонанс, то прокурор может начать расследование, независимо от того, подал ли заявку пострадавший.