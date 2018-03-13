Представитель прокуратуры сказал DELFI, что заявление поступило 12 марта.

Политик публично заявил, что все эти обвинения не имеют ничего общего с реальностью, поэтому цель обращения в прокуратуру - выяснение распространенной информации и просьба начать расследование в связи с клеветой.

13 марта DELFI не удалось связаться с Маяускасом. 12 марта вечером на телевидении ЛНК он участвовал в передаче "От... и до".

"Сегодня я чист, прост и конкретен, я говорю, что не нарушал никакого – ни юридического, но морального принципа. Это выдумки. Люди, которые говорят, пусть говорят. Правоохрана ответит на все вопросы, а когда-то наступит время защиты репутации", – указал Маяускас.

"Я понимаю, что это цена публичности. Каждый человек, который виден, который идет и что-то делает, поднимает вопросы, когда-то услышит вопрос в свой адрес. Обоснованный или нет, но это будет. Сейчас, когда меня в таком обвинили, когда слышатся необоснованные обвинения, мне нужно объясниться не только перед обществом, но и перед детьми, которые ходят в школу и слышат от одноклассников: "Что это такое? Ты слышал, ты видел? Я видел твоего папу по телевизору. В чем дело?". Дети еще малы, чтобы говорить на такие темы", – сказал Маяускас.

Он признал, что его отношения с близкими сложные.

"Я понимаю, что это большой вызов для всей семьи. Я это принимаю, буду делать все, чтобы мы говорили, доверяли друг другу. Это очень важно. Время покажет, возможно ли это, насколько это возможно. Сегодня - это большое испытание", – сказал он, отвечая на вопрос, не боится ли он, что это приведет к разводу.

Он сказал, что делает все, чтобы дети жили в семье. Он состоит в браке 10 лет. Сейчас Маяускас очень переживает за супругу, за то, что ей приходится жить со всем этим.

Напомним, что одна девушка рассказала INFO TV историю 5-летней давности и обвинила консерватора Миколаса Маяускаса в недолжном сексуальном поведении. Девушка рассказала, что он привел ее к себе домой и пытался сексуально использовать, несмотря на то, что у него есть жена и дети.

Кроме того, девушка уверяла, что может назвать имена и фамилии еще как минимум 4 девушек, которые были в подобной ситуации.

После появления этой информации Маяускас приостановил свое членство в партии, а председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что намерен обратиться в прокуратуру.