В среду он говорил об этом на конференции портала DELFI. По словам политика, вчерашняя информация - неправда, поэтому не видит повода уходить из парламента.

Напомним, что одна девушка рассказала INFO TV историю 5-летней давности и обвинила консерватора Миколаса Маяускаса в недолжном сексуальном поведении. Девушка рассказала, что он привел ее к себе домой и пытался сексуально использовать, несмотря на то, что у него есть жена и дети.

Кроме того, девушка уверяла, что может назвать имена и фамилии еще как минимум 4 девушек, которые были в подобной ситуации.

После появления этой информации Маяускас приостановил свое членство в партии, а председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что намерен обратиться в прокуратуру.

Правда, 6 марта Маяускас сказал СМИ, что не припомнит подобного случая.

В редакции DELFI он сказал, что не может помнит того, чего на самом деле не было.

"Эта информация - неправда и абсурд", – сказал он.

Однако вместе с тем он сказал, что спал минувшей ночью плохо. И ночевал он не дома, а у матери.

"У меня с семьей был долгий разговор – и с женой, и с детьми. Я очень сожалею, что им приходится сталкиваться с этим, но, наверное, это цена публичной жизни", – сказал он.

Политик сказал, что эту ночь намерен провести дома и заверяет, что никогда не изменял жене.

О рассказал, что познакомился с будущей женой 20 лет назад в ночном клубе.

Год назад в интервью журналу Žmonės он рассказывал, что любил ходить в ночные клубы со старшим братом и отцом.

"Однажды я встретил в клубе светловолосую женщину (мне было 17 лет): ей был 21 год, она училась в университете им. Миколаса Рёмериса, показалась мне солидной и серьезной. И я привез ее домой. Не знаю, законно ли это было... Помню, родители лукаво улыбались, но приняли гостью с пониманием. Так началось мое общение с будущей женой Евой. Я поступил в Вильнюсский университет, но через год мы вместе решили бросить все и уехать в Канаду", – сказал Маяускас.

На вопрос, жили ли он с супругой когда-нибудь порознь, Маяускас сказал, что лет 8 назад они жили то в Литве, то за границей, какое-то время жили порознь, но отношения продолжались и на расстоянии.

"Да", – ответил он на вопрос, единственная ли это его квартира на ул. Вокечу (он унаследовал ее от отца).

На конференции он также заверил, что алкоголем не злоупотребляет.

"Своими действиями я не вызвал никаких сомнений, не подорвал доверия. Я не боюсь, что кто-то что-то может придумать", – ответил он на замечание, что девушка готова назвать еще 4, которые оказались в подобной ситуации.

Маяускас сказал, что его никогда не упрекали в недолжных отношениях с женщинами-коллегами.

Политик заверяет, что никогда не приводил женщин и девушек к себе домой.

"Хождения в бары - это не традиция, обычное дело. Если я иду в бар, то только если там намечено какое-то молодежное мероприятие", – сказал он.

Он заверил, что никогда не убеждал молодежь употреблять алкоголь.

"Таких действий, которые могли бы вызвать сомнения, не было – я не убеждал их употреблять алкоголь, не приглашал домой. В той квартире я работал, там днем проходили рабочие встречи, там готовили избирательную кампанию. Если это был рабочий день, жены не было, она работала, но по вечерам она приходила, это наш единственный дом", – сказал Маяускас.

По словам политика, он сегодня лично готов принять все удары, но ему очень больно за семью.

"Всем тяжело. Мне со всеми пришлось говорить, извиняться за то, что им довелось пережить. Все должны работать, идти на работу", – сказал он.

Маяускас сказал, что не хочет говорить о теориях заговора, будто бы цель таких обвинений - попытка заставить его замолчать, но все эти рассказы и слухи неправда.

"Думаю, общество должно это оценить. Меня обвиняют в том, чего не было и я эти обвинения опровергаю", – сказал он, в чем его отличие от экс-депутата Кястутиса Пукаса.