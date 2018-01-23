"Спасибо всем, кто упоминает, спасибо за доверие. Только я сейчас, прежде всего - мэр Вильнюса. Пока не завершился срок полномочий на этом посту, я не буду думать ни о каких других подвигах. Я люблю Литву, но люблю и Каунас", – сказал Матийошайтис.

Несмотря на то, что раньше он говорил о том, что будет претендовать на пост президента, если другие кандидаты будут неподходящими, сейчас Матийошайтис сказал, что верит - такого не будет: "Пока не видно этих кандидатов, я не думаю, что в Литве не найдется серьезных, крепких и умных мужчин, которых будет уважать весь народ".

На вопрос об отношениях с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом Матийошайтис не скрывал, что их связывает не только политическая деятельность: "Мы оба учились в одном вузе – в Вильнюсском инженерно-строительном институте – я, а в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса – премьер. Мы оба были полицейскими".

По словам Матийошайтиса, он точно помог бы премьер-министру, если бы тот решил претендовать на пост президента.

Ближайшие муниципальные выборы в Литве состоятся в феврале 2019 года, а выборы президента - в мае 2019 года.