"Спасибо всем, кто упоминает, спасибо за доверие. Только я сейчас, прежде всего - мэр Вильнюса. Пока не завершился срок полномочий на этом посту, я не буду думать ни о каких других подвигах. Я люблю Литву, но люблю и Каунас", – сказал Матийошайтис.
Несмотря на то, что раньше он говорил о том, что будет претендовать на пост президента, если другие кандидаты будут неподходящими, сейчас Матийошайтис сказал, что верит - такого не будет: "Пока не видно этих кандидатов, я не думаю, что в Литве не найдется серьезных, крепких и умных мужчин, которых будет уважать весь народ".
На вопрос об отношениях с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом Матийошайтис не скрывал, что их связывает не только политическая деятельность: "Мы оба учились в одном вузе – в Вильнюсском инженерно-строительном институте – я, а в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса – премьер. Мы оба были полицейскими".
По словам Матийошайтиса, он точно помог бы премьер-министру, если бы тот решил претендовать на пост президента.
Ближайшие муниципальные выборы в Литве состоятся в феврале 2019 года, а выборы президента - в мае 2019 года.
Якилайтис не сможет баллотироваться на пост главы ЛРТ: нет степени магистра (1)
Во вторник Совет Литовского радио и телевидения (Lietuvos...
Беларусь усилит охрану границ с Латвией, Литвой и Украиной (2)
Беларусь усилит охрану государственной границы с...
В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (77)
В прошлом году потребление природного газа в Литве...
Глава совета ЛРТВ: документов было запрошено слишком много и в слишком короткие сроки
Председатель Совета литовской общественной...
Число преступлений выросло - за счет криминализации нетрезвого вождения (2)
В прошлом году литовская полиция зарегистрировала на 5...
TOP новостей
В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (77)
В прошлом году потребление природного газа в Литве...
Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (32)
В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...
Торговые центры в Литве намерены отказаться от самых дешевых яиц (57)
Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые...
Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно (17)
Министр финансов первого некоммунистического...
В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой аварию должны ликвидировать до полуночи (18)
23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...