Женщину оскорбило заявление политика, будто он сам может позаботиться о ребенке и вырастить его , поскольку женщина, которая хочет соблазнить и привязать мужчину, не может должным образом воспитать ребенка.
"Я дал ей 5000 евро, она это не отрицает, ребенку 2,5 месяца, так сколько надо? 10 000? Я предлагал, если она не хочет растить, не берет на себя ответственность, то я возьму, воспитаю ребенка. Я точно найду человека, который присмотрит и вырастит. И сегодня, если она отдает, я возьму, мне от нее ничего не надо.
Я ей это предлагал еще до того, как все получило огласку. Все варианты предлагал. Финансовую помощь и даже, чтобы ей не пришлось идти работать в этом году. Я бы содержал. Но ей не понравилось. Думаю, эта женщина охмуряет сводит мужчину, чтобы привязать к себе, я не знаю, что она может дать ребенку", – сказал политик.
После таких слов Гражулиса с журналистом связалась Навицкайте и сказала, что заявления политика ее разочаровали. Она показала переписку с политиком. Она попросила только убрать из смс-ок имя близкого Гражулису человека, которого не стоит впутывать в эту историю.
"Когда я была беременна, он говорил, чтобы я отдала ребенка. Можете представить, что я чувствовала. Позже писал и после родов", – рассказала женщина, показав переписку.
Политик сказал, что переписки были разные, он все не помнит. "Переписок был миллион, но я честно скажу, что сначала сделаю тест на ДНК и попытаюсь через суд получить опеку над ребенком. Ребенок это оружие, чтобы терроризировать меня и у меня есть немало аргументов, она меня подловила. Когда я сказал, что помогу финансами, она не согласилась и стала публично шантажировать. Я ей говорил, что если сама не хочет воспитывать, пусть отдаст мне, я выращу.
Она из переписки берет удобные для себя сообщения. Она меня всякими словами обзывала. Только я это не буду предавать огласке. Передам в суд. Я вырастил 4 детей, думаю, без проблем выращу и еще одного. Только это будет решение суда и цивилизованный путь. Думаю, что тогда шантаж прекратится. Пусть она живет свободно. Я не хочу, чтобы девочка, если она точно моя, попала в такие руки", – заявил политик.
"Всеми юридическими средствами буду добиваться, чтобы ребенок стал моим. Я надеюсь, что выяснится, что ребенок мой. Я видел фотографии. Кажется, похожа, и я так думаю. Конечно, я свободен, и было бы приятнее, если бы мог жить с человеком и вместе воспитывать. Но возможно ли это? Я чувствую себя оскорбленным", – сказал депутат.
Он подтвердил, что один его близкий человек обещал вырастить его пятого ребенка и позаботиться о нем. Гражулис уже встречался с знакомым адвокатом, который посоветовал попытаться получить опеку над ребенком и воспитывать его самому.
"Я одинок, но я уделял бы ребенку столько времени, сколько мог бы, но я бы нанял человека, мне бы помогли", – сказал Гражулис.
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