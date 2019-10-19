Мать девушки в субботу рассказала, что до сих пор не может отойти от пережитого и, по ее словам, ее дочь пока говорит "не своим голосом".

16-летнюю пациентку привезли в Каунас из Йонавы. Она жаловалась на боли в животе. В Каунасе врачи заподозрили инфекцию и назначили лекарство. Медсестра должна была поставить ей капельницу.

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Когда девушке поставили третью капельницу, она почувствовала себя плохо, стала задыхаться.

Мать пострадавшей Вита Планчунене сказала, что заведующий Детской клиники Римантас Кевалас просил ее не сообщать об инциденте и предлагал "компенсацию".

"Врач меня в четверг три раза вызывал к себе в кабинет и сказал: "Никому ничего не говорите, мы вам компенсируем". Как они себе представляют такую компенсацию? Я думаю, они заплатили бы мне, дали бы взятку.

Когда я рассказала об этом при журналистах, врач сказал, что такого не было. Но он мне предлагал, говорил, чтобы я написала заявление в больнице, и больница оплатила бы мне лечение. Я не написала", – сказала Планчунене.

По ее словам, ее это предложение возмутило, она сказала врачам, что этого так не оставит – обратится в суд и к журналистам.

Каунасская клиника объяснила DELFI, что медсестра перепутала препараты однако предложение врача не комментировала.

Глава Детской клиники Римантас Кевалас признал, что медсестра допустила ошибку, в организм девушки ввели несколько сот миллилитров жидкости для дезинфекции ран вместо назначенного хлорида натрия.

Врачи сказали, что девушку перевели в реанимацию для наблюдения, реанимировать ее не пришлось.

Кевалас сказал, что нет никаких изменений в органах и никаких расстройств.

"Я не могла разговаривать, задыхалась, – рассказала сама девушка и прибавила. – Еще были судороги в руке и ногах". Кроме того, она почувствовала слабость и головную боль.

Медсестру временно отстранили от работы. Ведется расследование. Кевалас сказал, что медсестра опытная, она очень переживает: "Я попросил дать ей три выходных, это очень опытная медсестра, очень переживает. Человеку надо отдохнуть".

Представители клиники извинились и перед семьей девушки и перед самой пациенткой.