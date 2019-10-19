Мать девушки в субботу рассказала, что до сих пор не может отойти от пережитого и, по ее словам, ее дочь пока говорит "не своим голосом".
16-летнюю пациентку привезли в Каунас из Йонавы. Она жаловалась на боли в животе. В Каунасе врачи заподозрили инфекцию и назначили лекарство. Медсестра должна была поставить ей капельницу.
Когда девушке поставили третью капельницу, она почувствовала себя плохо, стала задыхаться.
Мать пострадавшей Вита Планчунене сказала, что заведующий Детской клиники Римантас Кевалас просил ее не сообщать об инциденте и предлагал "компенсацию".
"Врач меня в четверг три раза вызывал к себе в кабинет и сказал: "Никому ничего не говорите, мы вам компенсируем". Как они себе представляют такую компенсацию? Я думаю, они заплатили бы мне, дали бы взятку.
Когда я рассказала об этом при журналистах, врач сказал, что такого не было. Но он мне предлагал, говорил, чтобы я написала заявление в больнице, и больница оплатила бы мне лечение. Я не написала", – сказала Планчунене.
По ее словам, ее это предложение возмутило, она сказала врачам, что этого так не оставит – обратится в суд и к журналистам.
Каунасская клиника объяснила DELFI, что медсестра перепутала препараты однако предложение врача не комментировала.
Глава Детской клиники Римантас Кевалас признал, что медсестра допустила ошибку, в организм девушки ввели несколько сот миллилитров жидкости для дезинфекции ран вместо назначенного хлорида натрия.
Врачи сказали, что девушку перевели в реанимацию для наблюдения, реанимировать ее не пришлось.
Кевалас сказал, что нет никаких изменений в органах и никаких расстройств.
"Я не могла разговаривать, задыхалась, – рассказала сама девушка и прибавила. – Еще были судороги в руке и ногах". Кроме того, она почувствовала слабость и головную боль.
Медсестру временно отстранили от работы. Ведется расследование. Кевалас сказал, что медсестра опытная, она очень переживает: "Я попросил дать ей три выходных, это очень опытная медсестра, очень переживает. Человеку надо отдохнуть".
Представители клиники извинились и перед семьей девушки и перед самой пациенткой.
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