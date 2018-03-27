Прокурор Рената Ожелене сказала, что пока точная причина пожара еще не известна.
"Точная причина пожара пока неизвестна, проведут расследование, эксперты выяснят причину пожара", - сказала прокурор.
Однако как одну из причин несчастья указывают неисправность дымохода.
"Пока есть предварительные версии, они меняются. Пока рано говорить о точной причине пожара", - заметила Ожелене.
Ей вторил и представитель Каунасского управления пожарной службы Артурас Шалвайтис: "Одна из причин - технически неисправный дымоход, но нельзя сказать, что именно он стал основной причиной пожара".
"Мать детей временно задержана, сейчас ее допрашивают. Вероятно, что к смерти и пожару привело невыполнение матерью своих родительских обязанностей. Детей на долгое время оставили дома одних и, вероятно, закрыли дома, поэтому они не могли покинуть дом.
Сегодня достаточно данных для предъявления обвинений в неосторожности и неприсмотре за детьми", - сказала прокурор.
"У нас есть данные, предоставленные ее близкими. Она сказала, что вышла ненадолго и бегала в банк за деньгами, но ее слова вызывают сомнение", - сказала Ожелене.
Отец детей и сожитель женщины, по данным прокурора, больше года не живет с семьей. "По нашим данным, он около года живет отдельно. В данном расследовании он считается пострадавшим.
Сегодня утром его опросили. Он не понимает, почему дети остались дома одни, ведь в соседнем доме живет их бабушка", - сказала прокурор.
Прокурор пока не могла сказать, будут ли просить суд взять женщину под арест на более длительный срок.
В сентябре 2015 г. женщину уже наказывали за неприсмотр за детьми. "Тогда она с сожителем употребляла алкоголь, в ее организме было 3,52 промилле", - сказала прокурор.
26 марта в организме женщины было 0,09 промилле. После пожара ее в шоковом состоянии доставили в Каунасскую клинику.
Позже были взяты анализы для выявления наличия или отсутствия алкоголя или наркотических веществ в организме.
В 2016 г. пожарные приходили в этот дом и указали, что жители должны привести печку в порядок.
"Был такой случай. Мы предупредили, что надо чинить печь, но скорее всего из-за нехватки финансов ничего не было сделано", - сказал Шалвайтис.
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