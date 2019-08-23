Несмотря на то, что в Литве с начала этого года вступил в силу закон, разрешающий роды на дому, однако, по данным Минздрава, ни одно медучреждение за такой лицензией не обращалось.

по данным полиции, женщина 1979 г.р. рожала в ванной, ей ассистировала повитуха. Новорожденный признаков жизни не подавал. Его реанимировали врачи скорой помощи, но тщетно.

Мать новорожденного была доставлена в больницу.

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Женщина не сразу призналась врачам, что рожала в ванной.

По сведениям Lrytas.lt, это не первые роды женщины.

Советник министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала, что эти роды на дому были нелегальными.

"В Литве на предоставление таких услуг нужно получить лицензию, до сих пор за такой лицензией никто не обращался. Значит, то, что произошло в четверг утром, - это нелегальная деятельность. Далее этим будет заниматься правоохрана", – сказала она.

Полиция уже начала расследование. Расследованию, если потребуется, помогут и Минздрав, и Служба аккредитации, сказала советник Вериги.

"Если бы у роженицы было соглашение с медучреждением, то в родах должны были участвовать и работники учреждения, а если роды на дому невозможны, то женщина должна была рожать в больнице. В данном случае никакому учреждению о родах на дому не сообщалось, ни с кем договор не был заключен", – сказал Бушинскайте-Шрюбене.