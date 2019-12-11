В письме читатель рассказала, что недавно она развелась с мужем, но не сдалась, работала даже в отпуске по уходу за детьми и занималась индивидуальной деятельностью.

Позже она пошла в банк, чтобы узнать, может ли она рассчитывать на ипотечный кредит.

"В январе я пошла в банк. Дать кредит мне не могут, надо заниматься индивидуальной деятельностью 2 года, чтобы его получить. Мои доходы после уплаты налогов составляют 800 евро, но для человека, который находится в отпуске по уходу за ребенком – они неплохие", – сказала она, однако в банке заметили, что эти доходы минимальные, при которых выдают кредит.

"Неужели пойдешь на риск?", – рассказала она. Тогда женщина решила найти еще одну работу, где бы ей платили среднюю зарплату.

Она нашла такую работу, работала там днем, а по ночам сидела за компьютером, продолжала заниматься индивидуальной деятельностью. Однако в результате оказалось, что только сделала себе хуже.

"Муж не согласился платить алименты, поэтому надо обращаться в суд. По закону я не могу пользоваться услугами государственного адвоката – слишком богатая, большие доходы", – сказала она и заметила, что то же самое и с ипотекой - у нее слишком большие доходы для получения кредита на льготных условиях.

"Снова слишком богатая", – рассказала она.

"Возникает вопрос, а стоило ли вообще работать? Может, было бы лучше сидеть на диване, балансировать на грани нищеты и получать помощь от государства?" – писала женщина.

По ее словам, в Литве много говорят о социальном неравенстве и о помощи тем, кому живется нелегко, но вот вопрос: "Стоит ли стараться не бедствовать?".

DELFI обратился за комментарием в Соцмин. Его представитель сказал, что есть две формы помощи на покупку жилья: государственная помощь на покупку жилья и финансовая помощь молодым семьям на покупку жилья в регионах (10-20%).

Государственная помощь на покупку жилья выделяется круглый год.

"Если речь идет о семье из 2–3 человек, которая получает в месяц 1504,7 евро "на руки", то она может претендовать на льготы. Значит если мама получает 800 евро в месяц (если бы у вышеупомянутой мамы не было постоянной работы), то ее доходы позволяют получить помощь.

Если человек один, то он может претендовать на помощь, если его доходы не превышают 1077 евро", – сказали представители Соцмина.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас, говоря о социальном неравенстве и о том, что некоторые люди скрывают доходы, вспомнил о том, как обстояли дела в советское время.

По его словам, тогда воровать у государства было нормальным явлением, и это продолжается до сих пор.

По его словам, семьи надо поощрять финансовыми мерами, но эти меры должны быть универсальными, например, "детские" деньги.

Маурицас сказал, что если такие деньги считались бы стабильными доходами, то жители могли бы планировать аренду или покупку жилья в кредит, а не обращаться за помощью.

Он также предложил создать такую систему, при которой семьи, не нуждающиеся в "детских" деньгах, могли бы передавать их нуждающимся.