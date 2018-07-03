Елена в письме DELFI указала, что часто покупает товары для младенца в интернете. "Подгузники покупаю в других странах: в Германии, Польше, Великобритании. Там они качественнее и дешевле. Но когда я узнала цену геля для десен при прорезывании зубов, мне стало дурно", – писала мать.

Она сказала, что заплатила за него в аптеке 6,76 евро, хотя в интернете на сайте той же аптеки он на 2 евро дешевле. "Через несколько дней я нашла предложение купить этот гель в Великобритании всего за 3 евро. Мы что – страна миллионеров? Кажется, так!"

По ее словам, некоторые цены в Литве в 6 выше. "В одном из магазинов Великобритании тот же гель стоит 0,99 евро, а у нас в 6 раз выше. Как такое может быть? Как здесь можно жить с нашими зарплатами при таких ценах?" – возмущалась женщина.

Женщина рассказала, что в интернете есть предложения, например, купить подгузники по 4,5-12 евро за упаковку (зависит от размера и производителя).

В интернете мамы отдают или продают подержанную детскую одежду, ищут игрушки и разные товары первой необходимости.

Арунас, с которым общался DELFI, сказал, что его разница между ценами в интернете и магазинах не удивляет, но его более низкие цены не прельщают. "В интернете дешевле, но и качество не то. Не думаю, что все, что продают в интернете заслуживает внимание", - сказал отец годовалой дочери.

Представитель Eurovaistinė Аста Валаткявичене сказала DELFI, что разница в ценах в аптеках и на сайте существует.

"Кроме того, в интернете бывают разного рода акции и скидки. Есть несколько причин. Во-первых, из-за разницы в расходах и специфики интернет-торговли. Ценовую политику определяет и конкуренция как в аптеках, так и в интернете. Может быть разница в цене и "по вине" производителя - цены поднимают, а на складе остаются еще товары по прежним ценам. Необязательно в интернете все дешевле, но ценовая политика другая", – сказала Валаткявичене.

По ее словам, цена на препараты за границей бывает ниже не по вине аптеки.

"Цена состоит из цены производителя, оптовой наценки, розничной наценки и НДС (на нерецептные товары он составляет 21%). Наценки на лекарства в Литве регулируются, поэтому существуют строгие правила их установки, – сказала Валаткявичене. – Конечную цену аптеки могут снизить за свой счет. Так и поступают, когда объявляют акции или делают скидки по дисконтным картам. Воздействовать на цены производителей мы не можем. Очень часто в разных странах производители предлагают разные цены".

Кстати, она указала, что цена производителя на упомянутый женщиной гель в Литве составляет выше 4 евро, поэтому конкурировать с ценами за рубежом тут невозможно.