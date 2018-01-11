"Перед новым годом многие люди решали вопрос декларации места жительства. Многие семьи с малолетними детьми арендуют жилье, до сих пор они могли регистрироваться при мэрии, и всем было хорошо. Затем кому-то захотелось изменить порядок", - писала DELFI мать двоих несовершеннолетних детей.

По ее словам, есть люди, у которых нет проблем с декларацией места жительства, но семей с детьми это не касается, поскольку владельцы арендуемого жилья не соглашаются декларировать именно детей.

"Перед новым годом красиво поговорили, что таких людей можно будет внести в списки тех, у кого нет места декларации. После нового года я пошла в староство по месту жительства, оказывается, тогда то ли система то ли компьютеры "зависли", мне не могли помочь, но успокоили, что проблем не будет, нас внесут в этот список", - рассказала женщина.

По ее словам, в следующий раз все работало, но ей ничем не могли помочь и не знали, когда все изменится, может через 3 месяца.

"Когда я попыталась оформить "детские" деньги по интернету, меня ждал сюрприз: вас нет в системе, вы ничего не можете сделать. Я боюсь, что то же самое будет с регистрацией ребенка в школу. У нас двое детей, одного из них надо записывать в первый класс, а второго в подготовительный. Но в системе - нас нет", - рассказала женщина.

Перед новым годом она обращалась в мэрию, но ей ответили, что они только выполняют принятый парламентом закон.

"Писали и спикеру Викторасу Пранцкетису, но никакого ответа не получили", - писала она.

Пресс-секретарь главы МВД Каролис Вайткявичюс сказал, что в Центре регистра его заверили, что система регистрации места жительства в регистре обеспечивает возможность учета людей, которые не декларировали место жительства.

"Поправки к закону о декларации места жительства были приняты 21 декабря 2017 г. и вступили в силу 1 января 2018 г.", - сказал он.

По его словам, представители Центра регистра сказали, что этот список заполняют работники староств, руководствуясь установками закона о декларации места жительства.

"Лица, которые 1 января 2018 г. были на учете как лица без места жительства, должны либо декларировать место жительства, либо, если в силу не зависящих от них причин они не могут этого сделать, – обращаться в мэрию с просьбой внести их в регистр лиц, которые не декларировали место жительства и это будет сделано не через 3 месяца, а в течение 3 месяцев со дня вступления в силу Закона о декларации места жительства, т.е. до 1 апреля 2018 г.", - сказал Вайткявичюс.