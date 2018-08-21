Мать дочери депутата Пятраса Гражулиса Бируте воспитывает ребенка одна. В Паланге у нее есть свой киоск, в котором она продает копченую рыбу. Женщина рассказала журналистам, что цены на рыбу в Паланге небольшие: "Цены приемлемые. Скумбрия стоит 3 евро, кальмары 1–2 евро". Бируте сказала, что самые лучшие покупатели - россияне, они денег не жалеют. По словам собеседницы, россияне платят за копченого угря и по 50 евро.

Но не все довольны отдыхом на самом известном литовском курорте – многие жалуются на высокие цены на жилье и еду. Отдыхающие сказали, что снять жилье тяжело, поскольку многие варианты заказаны за год вперед.

"Я в последний раз проехал в Палангу. Знаете, здесь ужасно. Взять ту же еду. Только за 80 евро можно поесть нормально. Лучше ехать за границу, чем к жемайтийцам", – сказал Йонас.

Еще хуже ситуацию оценивают пенсионеры, которые утверждают, что рядовой литовский пенсионер не может себе позволить отдыха в Паланге, у него нет таких денег.

"Можно коротко сказать – невозможно. Еда дорогая, а больше мне ничего не надо. Есть мы каждый день хотим", – сказала София.

Однако журналист Эрвинас сравнил цены и выяснил, что за последние несколько лет цены в Паланге значительно не увеличились: "Харчо – 3 евро, шашлык – 8 евро. Если деньги есть, можно съесть экзотическое блюдо, например бифштекс из крокодилятины за 18 евро".

Цены на развлечения в Паланге тоже такие же, как в прошлом и позапрошлом году. Фото с какаду на ул. Й.Басанавичюса можно сделать за 5 евро.

Особенно рады отдыху в Паланге иностранцы – им здесь хорошо. о их словам, цены в Палангде европейские, поэтому большинство может себе позволить 3-4-дневный отдых, на более длительное время денег нет.

"Здесь дороже, чем у нас в Одессе. У вас котлета по-киевски стоит 5,5 евро, а у нас – 1. Жилье у нас в 1,5 раза дешевле", – сказала Татьяна из Украины.

Гость из Беларуси сказал, что приехал в Палангу в не первый раз, а в этом году хотел ехать в Юрмалу, но передумал, поскольку цены там выше.