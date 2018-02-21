Из 3320 человек без какого-либо гражданства - около 10 беженцы из мест, где идет война, а около 40% (1328) - это люди, которые родились в Литве. Остальные – приезжие из стран бывшего СССР.

В статье рассказана история 30-летней жительницы Паневежиса Альгиманте И. – гражданства нет не только у нее, но и у ее детей, без гражданства она не может претендовать на социальную помощь.

Альгиманте И. родилась, выросла и живет в Литве, только когда-то ее мать, выйдя на короткое время замуж за казаха, отказалась от литовского гражданства, поэтому Альгиманте И. получила казахский паспорт. Срок его действия истек в феврале 2014 года, а в ноябре 2016 года истек срок действия временного вида на жительство в Литве.

Сейчас женщина живет в Паневежском кризисном центре, никаких доходов она не получает, не получает и выплаты на родившуюся в декабре 2017 года дочь, поскольку у женщины нет документов. У Альгиманте И. забирают детей. Депутат Довиле Шакалене, рассказавшая об этом случае, сказала, что мать четырех детей оказалась в бюрократических джунглях и никто ей в органах власти не может помочь.

Представитель агенства беженцев ООН в Литве Рената Кулеш сказала, что после восстановления независимости Литва сумела создать очень хорошие условия для получения гражданства. Его получили все, кто тогда высказал желание получить гражданство Литвы. Это помогло избежать появления большой группы людей без гражданства. "Литовских паспортов сейчас нет только у тех, кто тогда не поехал в паспортный стол или не мог этого сделать", – сказала Кулеш.

По ее словам, ООН еще в 2014 году начала кампанию, цель которой -

снизить число людей без гражданства во всех странах. Несколько лет назад в Литве провели исследование, которое показало, что история большинства людей без гражданства в Литве связана с развалом СССР и восстановлением независимости Литвы. Большая часть таких людей живет в Вильнюсском регионе.