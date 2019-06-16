Мастер спорта по плаванию: такие наши действия могут закончиться трагически

"Что человек тонет, он действительно понимает, поскольку он бывает в состоянии испуга, и даже человек, который умеет плавать, в случае возникновения несчастья, может начать тонуть. Иногда это может быть глоток воды. Тогда человек впадает в панику и начинает тонуть", –сказал тренер.

Отвечая на вопрос, тонул ли когда-нибудь он сам, он признался, что один раз испытал, что значит, когда ноги сильно сводит судорога.

"Я не тонул, но попадал в такую ситуацию, когда ногу сильно свела судорога, и могу сказать, что очень тяжело выплыть на берег. Нужно отдохнуть и попробовать трезво принять решение, не впадать в панику", – рассказал Д.Спудвилас.

Тренер также перечислил основные ошибки, из-за которых человек может утонуть.

"Прежде всего не следует стараться чем выше подняться из воды, поскольку человек, начавший тонуть, впадает в панику и старается чем выше выпрыгнуть из воды, хотя таким образом тратит очень много сил, и все заканчивается трагедией. В первую очередь необходимо лечь на спину и понемногу грести к берегу. Умеющий плавать человек, который посещал занятия, знает, что необходимо уметь выполнить несколько упражнений. Один из советов, которым мы обучаем детей, это – отдохнуть на воде, лечь на спину, вытолкнуть грудь и, направив лицо вверх, полежать.

Необученному человеку это тяжело, особенно в такой ситуации, когда человек паникует. Практически я даже не мог бы ответить, что делать в таком случае. По моему мнению, самые частые причины утоплений –слишком большая уверенность в себе. Я разговаривал с коллегами пловцами, людьми, которые связаны с водой, занимаются спортом, и ни один или очень маленький процент людей может заявить, что идут плавать на озеро и могут проплыть от одного до другого берега, не уставач. Зная, как у нас ведет себя общество, люди переоценивают свои силы, и происходит несчастье ", – говорил тренер.





Он ответил, как действовать, подплывая к человеку, который тонет.

"Первым делом, подплыв к тонущему, или готовясь спасать человека, необходимо посмотреть, есть ли какие-нибудь средства, которые могут помочь. Например, может быть, можно протянуть тонущему человеку полотенце или палку, элементарную ветку, поскольку человек, который тонет, находится в состоянии шока. Может произойти так, что, когда вы подплывете к нему, человек начнет цепляться за вас, и можете утонуть и вы", – сказал тренер.

Он также уточнил, почему сильные контрасты температуры могут быть очень опасными. Медики утверждают, что большой контраст провоцирует спазм, может даже остановиться дыхание, возникнуть судорога.

"На улице очень высокая температура, вода не очень холодная в открытых водоёмах, но если вода окажется холодной, то человек, попавший в воду, может прийти в состояние шока", – сказал пловец.

Говорят, что, подплыв к тонущему, нужно ударить его по лицу, чтобы он оставался в сознании. Тренер подтвердил это, заявив, что это – одна из методик по спасению человека.

"Да. Это одна из методик, применяемых спасателями. Хотя спасатели, входя в воду для спасения человека, должны понимать, что обязательно с собой у них должен быть привязанный поплавок. Для этого он и необходим. В начале они бросают поплавок, если человек ещё в сознании, он за него цепляется, и его вытягивают на берег. Если человек уже не ориентируется, тогда спасатель подплывает, бьет его по лицу и пытается привести в себя и доставить на берег, удерживая его голову над водой", – говорил тренер.

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