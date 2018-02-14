Количество должников в Литве впечатляет. По данным информационной системы приставов, 1 октября 2017 г. в принудительном порядке долги взыскивали с 292 612 физических лиц, из них в отношении 181 559 лиц осуществляли взыскания больше чем по одному делу.

На данный момент в некоторых случаях разрешается переводить приставам 50% зарплаты должника, если она не превышает минимальную (430 евро "на бумаге"), если она больше минимума - 70%.

Статьи по теме: Минюст Литвы предлагает по-новому высчитывать долги из зарплат

С учетом того, что немалая часть работающих людей получает минимум (это 361 евро "на руки"), то после перевода денег приставу должник получает 288,8 евро (если высчитывают по одному делу) или 180,5 евро (если высчитывают по двум и более делам).

Значит, те должники, которые получают минимум, особенно если из их зарплаты высчитывают 50%, по сути не могут удовлетворить свои минимальные потребности и зачастую это приводит к появлению новых долгов, поскольку человек не в силах оплачивать текущие счета (например, за коммунальные услуги), в результате появляются новые взыскания, а человек попадает в замкнутый круг.

Эти причины побуждают должника скрывать доходы и вообще заставляют работать нелегально, получать различные социальные выплаты и пособия, из которых в пользу долга ничего не высчитывают, и другую помощь, в результате они получают практически те же доходы.

Согласно поправкам правительства, будут снижены суммы взыскания, чтобы у должника оставались деньги на удовлетворение хотя бы минимальных потребностей.

Согласно проекту, при взыскании средств со счета должника смогут брать только сумму, которая превышает установленный размер для удовлетворения минимальных потребностей. С 1 января 2018 года - это 245 евро. Значит на счету должника должна оставаться такая сумма.

По нынешним законам разрешено взыскивать с последнего жилья долг, превышающий 2030 евро. В проекте предлагают увеличить сумму долга до 4000 евро.

Согласно проекту, долги за счет жилья не погашают, если должник представляет приставу доказательства того, что долг можно погасить в течение 18 месяцев, путем внесения установленных сумм.