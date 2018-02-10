На мероприятии было много развлечений. Многие традиции сохранились еще с языческих времен - это сожжение чучела, борьба Лашининиса (символ зимы) и Канапиниса (символ весны), мастерские по изготовлению масок и конкурс на самую страшную маску, дегустация блинов.

Однако организаторы не скрывали, что были и нетрадиционные развлечения. Например – ориентационная игра для детей и взрослых "Хочешь познакомиться с праздником Масленицы в Румшишкес?" Состязание длилось два часа.

Кроме того, на празднике не забыли о 100-летии восстановления государства. На празднике пекли трехцветные блины.