На мероприятии было много развлечений. Многие традиции сохранились еще с языческих времен - это сожжение чучела, борьба Лашининиса (символ зимы) и Канапиниса (символ весны), мастерские по изготовлению масок и конкурс на самую страшную маску, дегустация блинов.
Однако организаторы не скрывали, что были и нетрадиционные развлечения. Например – ориентационная игра для детей и взрослых "Хочешь познакомиться с праздником Масленицы в Румшишкес?" Состязание длилось два часа.
Кроме того, на празднике не забыли о 100-летии восстановления государства. На празднике пекли трехцветные блины.
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