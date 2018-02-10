10 февраля в Литве отмечают Масленицу – это веселый праздник после которого начнется почти семинедельный пост. По традиции, Масленицу отмечали в Румшишкес, в Музее народного быта.
Užgavėnės Rumšiškėse
© DELFI / Rafael Achmedov

На мероприятии было много развлечений. Многие традиции сохранились еще с языческих времен - это сожжение чучела, борьба Лашининиса (символ зимы) и Канапиниса (символ весны), мастерские по изготовлению масок и конкурс на самую страшную маску, дегустация блинов.

Однако организаторы не скрывали, что были и нетрадиционные развлечения. Например – ориентационная игра для детей и взрослых "Хочешь познакомиться с праздником Масленицы в Румшишкес?" Состязание длилось два часа.

Кроме того, на празднике не забыли о 100-летии восстановления государства. На празднике пекли трехцветные блины.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В документах КГБ Донатас Банионис назван агентом. Мало кто в это верит (12)

От героя и антигероя в Прибалтике один шаг. Донатаса...

Масленица в Румшишкес: от традиций до трехцветных блинов (10)

10 февраля в Литве отмечают Масленицу – это веселый...

Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras

Излюбленное место паневежских бабушек: самый дорогой коктейль стоит 1 евро (19)

В Старом городе Паневежиса находится молочный бар,...

В Дусетай проходят конные скачки на озере Сартай (3)

10 февраля в Дусетай начались традиционные...

Интервью с Юршенасом: я один извинился за советское прошлое (228)

У патриарха литовской политики 79-летнего Чесловаса...

TOP новостей

Интервью с Юршенасом: я один извинился за советское прошлое (228)

У патриарха литовской политики 79-летнего Чесловаса...

Масленица в Румшишкес: от традиций до трехцветных блинов (10)

10 февраля в Литве отмечают Масленицу – это веселый...

Что произошло с ценами на топливо в Таллине, Риге и Вильнюсе за неделю?

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине...

ГРАФИК: В какой из стран Балтии государство забирает из зарплаты работников больше всего? (12)

Эстонские работники по сравнению с латвийскими и...

Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras Pieno baras

Излюбленное место паневежских бабушек: самый дорогой коктейль стоит 1 евро (19)

В Старом городе Паневежиса находится молочный бар,...