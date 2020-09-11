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- Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ? Этот вопрос нобелевского лауреата Светланы Алексиевич к русской интеллигенции громко прозвучал на этой неделе. Кто откликнулся на зов о помощи последнего из семи членов президиума Координационного совета, оставшегося на свободе?

Какую роль в протестах играет белорусская интеллигенция и какие формы давления к творческим людям применят власть? Об этом в студии Delfi говорили заместитель президента белорусского Пен-центра, поэт и переводчик Таццяна Нядбай и литовский драматург, сценарист Марюс Ивашкявичюс, который обратился со словами поддержки к Светлане Алексиевич.

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