Какую роль в протестах играет белорусская интеллигенция и какие формы давления к творческим людям применят власть? Об этом в студии Delfi говорили заместитель президента белорусского Пен-центра, поэт и переводчик Таццяна Нядбай и литовский драматург, сценарист Марюс Ивашкявичюс, который обратился со словами поддержки к Светлане Алексиевич.
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