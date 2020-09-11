Какую роль в протестах играет белорусская интеллигенция и какие формы давления к творческим людям применят власть? Об этом в студии Delfi говорили заместитель президента белорусского Пен-центра, поэт и переводчик Таццяна Нядбай и литовский драматург, сценарист Марюс Ивашкявичюс, который обратился со словами поддержки к Светлане Алексиевич.