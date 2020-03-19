Полный список таких мест:
1. 7 марта 2020 г., около 18 ч., участвовал на вечеринке в ресторане по адресу С.Дауканто, 23, Каунас. АКТУАЛЬНО ДО: 22 марта.
2. 8 марта, в 18 ч. концертный зал Compensa (37 близких контактов). Изолироваться должны люди, которые сидели за 1, 4, 6, 15, 17 и 26 столиками. АКТУАЛЬНО ДО: 23 марта.
3. 9 марта, 17:37–17:59 ч. в Вильнюсе, магазине Maxima на ул. Шило. АКТУАЛЬНО ДО: 24 марта.
4. 11 марта, в 18 ч. ТЦ Panorama (McDonalds, H&M, а также магазин канцтоваров). АКТУАЛЬНО ДО: 26 марта.
5. 10 марта, в 16 ч. выехал на автобусе из Каунаса в Вильнюс. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.
6. 13 марта, в 16–17 ч. был в магазине IKI, около деревни Бендоряй. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.
7. 14 марта, в 12.57 ч. был в магазине Maxima на ул. Тускулену, откуда вернулся в 13.57 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.
8. 13 марта, в 21-22 ч. был в магазине Maxima на ул. Укмергес. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.
9. 10 марта посетил Atostogų parkas. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.
10. 12 марта обратился к семейному врачу в ЗАО Rietavo šeimos daktaras. АКТУАЛЬНО ДО: 27 марта.
11. 13 марта, в 16-17 ч. был в магазине Norfa в Электренай. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.
12. 14 марта был в магазине Norfa на ул. Атейтес, 10, с 15-15.30 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.
13. 14 марта был в магазине IKI у кольца в Антакальнисе, в 14-15 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.
Список подтвержденных случаев:
1. Подтвержден 28 февраля 2020 г. (Шяуляй)
1. 24 февраля 2020 г. в 15:30 ч. прилетел в Каунасский аэропорт.
2. Соблюдал условия самоизоляции, 25 февраля 2020 г. дистанционно получил больничный, появились симптомы ОРВИ.
3. 27 февраля обратился в Шяуляйскую больницу, 28 февраля 2020 г. подтвержден диагноз COVID-19.
4. 14 марта выписан домой.
2. Подтверждены два случая 10 марта 2020 г (Каунас)
1. Муж и жена 7 марта 2020 г. из Северной Италии на легковом автомобиле приехали в Каунас.
2. 7 марта около 18 ч., участвовали на вечеринке в ресторане, по адресу ул. С.Дауканто, 23, Каунас. АКТУАЛЬНО ДО: 22 марта.
3. 9 марта мужчина почувствовал недомогание.
4. 10 марта утром женщина ходила к зубному врачу. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.
5. 10 марта женщина заболела.
3. Подтвержден 13 марта 2020 г (Каунас)
1. Мужчина 29 февраля прилетел в Каунасский аэропорт.
2. С 29 февраля самоизолировался дома в Каунасском районе, получил больничный.
3. Заболел 13 марта, позвонил в скорую.
4. Подтвержден 13 марта 2020 г (Клайпеда)
1. Лицо 9 марта, в 00:10 ч. прилетело в Палангский аэропорт.
2. Домой приехало на автомобиле.
3. 12 марта на скорой приехало в Клайпедскую больницу.
5. Подтвержден 13 марта 2020 г (Вильнюс)
1. 8 марта в 14.20 ч. прилетел в Литву. Из Вильнюсского аэропорта ехал домой на автомобиле.
2. 8 марта в 18 ч. посетил концерт в концертном зале Compensa (установлены 37 человек, которые поддерживали тесный контакт). Изоляция полагается людям, сидевшим за 1, 4, 6, 15, 17 и 26 столиками. АКТУАЛЬНО ДО: 23 марта.
3. 9 и 10 марта ходил на работу (16 контактов).
4. 9 марта в 17:37–17:59 ч. был в магазине Maxima на ул. Шило. АКТУАЛЬНО ДО: 24 марта.
5. 10 марта почувствовал недомогание.
6. 11 марта, в 18 ч. был в ТЦ Panorama (McDonalds, H&M, в магазине канцтоваров). АКТУАЛЬНО ДО: 26 марта.
7. 12 марта вызвал скорую. Доставлен в Сантаришкскую клинику. Вечером на такси поехал домой (в маске). Водителя такси нашли и изолировали.
8. 13 марта в 4 ч. вернулся в больницу на своем автомобиле.
6. Подтвержден 14 марта 2020 г. (Кретинга)
1. Человек 10 марта в 14:20 ч. прилетел в Каунасский аэропорт.
2. 10 марта, в 16 ч. на автобусе поехал в Вильнюс. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта.
3. 11 марта, в 14:50 ч. сел в автобус Вильнюс-Паланга.
4. В Кретингу из Паланги приехал на автомобиле. АКТУАЛЬНО ДО: 26 марта.
5. 13 марта на скорой составлен в Клайпедскую больницу.
7. Подтвержден 14 марта 2020 г (Клайпеда)
1. Мужчина 14 марта, в 20:40 ч. прилетел в Вильнюсский аэропорт.
2. На скорой был доставлен в больницу.
8. Подтвержден 14 марта 2020 г (Вильнюс)
1. 1 марта приехал на автобусе из Италии, вышел в Вильнюсе у здания ERGO, у кольцевой Геросёс Вильтес.
2. Друг (сейчас на карантине) довез его до дома, около дома сел в машину и уехал в усадьбу.
3. Усадьба в Молетском районе.
4. 7–10 марта поехал к друзьям, с которыми путешествовал, они находились в Пренайском районе (установлены два контакта).
5. 10 марта вернулся в Молетский район.
6. 10 марта поднялась температура.
7. 13 марта температура 38 градусов.
8. 13 марта приехал в Вильнюс и из машины вызвал скорую.
9. Подтвержден 14 марта, Паневежис
1. 9-12 марта был в Нидерландах.
2. 12 марта на самолете Air Baltic в 13.30 прилетел в Вильнюс.
Ехал на такси ЗАО Bolt Services LT (водитель выявлен) в Фабийонишкес до кафе. Около 14 ч. прибыл в Hesburger (Укмергес, 238, Вильнюс), провел в помещении около 20 мин., с коллегами, с которыми вернулся из Нидерландов.
В 15 ч. ехал на автомобиле коллеги в ЗАО Šaudymo centras (ул. Прамонес, 97-1, Вильнюс), где один из коллег оформлял документы на оружие. Всего в Šaudymo centras провел около часа.
Ехал в Паневежис на личном авто коллеги. В Паневежисе около 18 ч. зашел в магазин Eurokos (ул. Клайпедос, 103, Паневежис), провел там около 15 мин.
13 марта в 11.30 ч. посетил автосалон ЗАО Hardman (ул. Вейверю, Каунас). Провел там около 15 мин., в остальное время был на работе, все контакты известны.
3. 13 марта заболел и 14 марта в 4:25 ч. госпитализирован. Боль в горле, кашель, температура 38,5C.
10. Подтвержден 15 марта 2020 г (Вильнюсский район)
1. 12 марта вернулся в Литву, прилетел в Вильнюс в 23 ч.
2. 12 марта из аэропорта поехал домой на автомобиле (1 контакт).
3. 13 марта, в 16–17 ч. был в магазине IKI, около Бендоряй. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.
4. 15 марта появились симптомы, на своем автомобиле приехал в больницу.
11. Подтвержден 15 марта 2020 г (Вильнюс)
1. 14 марта с пересадкой из Мадрида через Франкфурт прилетела в Вильнюс в 23.30 ч.
2. Друг забрал ее из аэропорта и привез домой на Неменчинское шоссе (1 контакт).
3. 12 марта боль в горле.
4. 14 марта температура.
5. 15 марта температура.
6. 15 марта в 11:30 ч. вызвала скорую.
12. Подтвержден 15 марта 2020 г (Вильнюс)
1. 12 марта в 21 ч. прилетела в Вильнюс из Парижа.
2. 12 марта на автомобиле компании Bolt приехала домой (1 контакт)
3. 13 марта поднялась температура.
4. 14 марта на скорой доставили в больницу.
13. Подтвержден 16 марта 2020 г (Вильнюс)
1. 13 марта в 23:35 ч. прилетел в Вильнюс.
2. Домой приехал на такси. Таксиста нашли и изолировали.
В 12.57 ч. 14 марта был в магазине Maxima на ул. Тускулену, в Вильнюсе, вернулся в 13.57 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.
3. 14 марта, в 12.57 ч. поехал в магазин Maxima на ул. Тускулену, вернулся домой в 13.57 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.
4. 14 марта появились симптомы.
5. 15 марта в 21.27 ч. на скорой доставили в больницу.
14. Подтвержден 16 марта 2020 г (Вильнюсский район)
1. 13 марта приехал в Литву на автомобиле.
2. 13 марта, в 21-22 ч. был в Maxima на ул. Укмергес. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.
3. 15 марта появились симптомы. Приехал в больницу на своем автомобиле.
15. Подтвержден 16 марта 2020 г, Плунге
1. 9 марта приехал из Дании в мэрию Ретаваса.
2. 10 марта с семьей ездил в парк развлечений Atostogų parkas. АКТУАЛЬНО ДО: 25 марта
3. 11 марта температура.
4. 12 марта обратился к врачу в ЗАО Rietavo šeimos daktaras. АКТУАЛЬНО ДО: 27 марта.
5. 14 марта позвонил в скорую.
16. Подтвержден 16 марта 2020 г (Паневежис)
1. 4 марта почувствовал недомогание, боли в желудке. Во время всего путешествия болел, большую часть времени провел в гостинице.
2. 12 марта прилетел из Стамбула в Ригу.
3. На своем автомобиле с близкими приехал в Паневежис, находится в больнице с 12 марта.
17. Подтвержден 17 марта 2020 г (Каунас)
1. 29-14 марта был в Австрии.
2. 14 марта вернулся на машине в Литву, в Алитусе сел в свой автомобиль (ни с кем не общался).
3. 14 марта самоизоляция в Каунасе.
4. 14 марта заболел, 17 марта обратился в скорую.
18. Подтвержден 16 марта 2020 г (Тельшяй)
1. 2 марта прилетел в Варшавский аэропорт на рейсе LO6306
2. 3 марта на микроавтобусе компании Aisčiaiприехал из Польши
Член семьи забрал его из Крижкальниса
6 марта ездил в аптеку Norfos vaistinė (ул. Луокес, 76, Тельшяй) и в магазин Norfа
6 марта встречался с соседями
10 марта ездил в магазин Maxima (ул. С.Дауканто, 1, Тельшяй)
11 марта гулял у озер Ильгис и Германтас в Тельшяйском районе
11 марта ездил в ТЦ MON около 16 ч. (ул. Кауно, 21, Тельшяй).
11 марта был в ТЦ LIDL (ул. Луокес, 74A, Тельшяй)
12 марта был в Norfos vaistinė и Norfа (ул. Луокес, 76, Тельшяй)
13 марта ездил на встречу на автостоянку у магазина Norfa (ул. Луокес, 76, Тельшяй)
14 марта звонил по номерам 112 и 1808
15 марта доставлен в Тельшяйскую больницу
15 марта перевезен в Клайпедскую больницу.
19. Подтвержден 17 марта 2020 г (Кретинга)
10 марта, в 14:20 ч. прилетел из Копенгагена в Каунас. В 16 ч. поехал на автобусе в Вильнюс. Где был в Вильнюсе указать не может.
11 марта в 14:50 ч. уехал на автобусе в Палангу. Оттуда на автомобиле в Кретингу. В общественных местах не был.
16 марта на скорой был доставлен в Клайпедскую больницу.
20. Подтвержден 17 марта 2020 г (Клайпеда)
12 марта, в 12:10 ч. прилетел из Болоньи в Каунас. В 14 ч. на автобусе выехал в Клайпеду.
16 марта на своем авто приехал в Калйепдскую больницу.
21. Подтвержден 18 марта 2020 г (Шяуляй)
14 марта в 20 ч. на самолете (рейс: 3466, место 4F) уз Англии (Лутон) прилетел в Каунас. В 22 ч. приехал в Шяуляй.
15 марта пошел к родителям, которые живут в Шяуляй.
17 марта в 19 ч. на скорой был доставлен в больницу, после того, как у него взяли образец, на скорой вернулся домой.
22. Подтвержден 17 марта 2020 г (Вильнюс)
15 марта прилетел в Вильнюс. Домой приехал на своем авто.
16 марта вызвал скорую.
17 марта доставлен на скорой в больницу.
23. Подтвержден 17 марта 2020 г (Вильнюс)
17 марта в 2 ч. прилетел в Вильнюс. Из аэропорта доставлен на скорой в больницу.
24. Подтвержден 17 марта 2020 г (Электренай)
9 марта прилетел в Каунас. На своем авто приехал домой.
10, 12 и 13 марта ходил на работу (20 контактов)
12 марта был в поликлинике (14 контактов)
13 марта, в 16-17 ч. был в магазине Norfa в Электренай. АКТУАЛЬНО ДО: 28 марта.
15 марта вызвал скорую и был доставлен в больницу.
25. Подтвержден 17 марта 2020 г (Вильнюс)
9 марта приехал в Литву на автомобиле.
10 ходил на тренировку.
11 марта первые симптомы.
16 марта на скорой доставлен в больницу.
26. Подтвержден 18 марта 2020 г (Вильнюс)
8 марта вернулся в Литву.
13 марта был в Утене (контакты известны)
14 марта был в магазине Norfa на ул. Атейтес, 10, с 15 до 15.30 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.
27. Подтвержден 18 марта 2020 г (Каунас)
11 марта вернулся из Англии в Каунас. 2
12-13 марта был в одонтологической клинике, 13 марта, в 14 ч. в магазине Aibė, на ул. Вейверю, Каунас.
16 марта, в 14:30 ч. был в аптеке Camelia, ул. Вейверю, Каунас.
17 марта позвонил в скорую.
28. Подтвержден 18 марта 2020 г (Каунас)
14 марта с 8:30 до 11:00 ч. рынок в Алексотасе, в 14 ч. Express Market ул. Вейверю.
17 марта обратился в скорую.
29. Подтвержден 18 марта 2020 г (Вильнюс)
13 марта прилетел в Вильнюс, на такси доехал до своей машины. На машине приехал домой (2 контакта)
14 марта был в магазине IKI у кольца в Антакальнисе, в 14-15 ч. АКТУАЛЬНО ДО: 29 марта.
16 марта вызвал скорую, 17 марта доставлен в больницу.
30. Подтвержден 18 марта 2020 г (Вильнюс)
16 марта прилетел в Вильнюс. На скорой был доставлен в больницу из аэропорта.
Если вы посещали вышеуказанные места в конкретное время и с вами не связались сотрудники НЦОЗ, Минздрав просит звонить по номеру: +370 62077547. Звонить в рабочее время (I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45).
TOP новостей
На следующей неделе - решение о карантине: могут не отменить, даже если распространение вируса остановится (17)
В Литве с 16 по 30 марта из-за угрозы коронавируса был...
Маршруты людей, у которых диагностировали коронавирус: появились новые места (1)
Национальный центр общественного здравоохранения...
В Литве действует новое правило: в парках и других местах нельзя собираться больше чем по 5 человек
В четверг в Литве принято новое распоряжение - в парках...
Вильнюсский муниципалитет обратился к жителям: если вы выходите на улицу, подвергаете себя опасности (10)
19 марта Вильнюсский муниципалитет распространил новое...
В Литве подтвердили два новых случая коронавируса всего 36 (57)
Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...