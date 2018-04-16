Абдеррахман Бубуль приехал несколько лет назад в Литву в качестве туриста, однако влюбился в местную девушку, и это изменило всю его жизнь.

До приезда в Литву он почти ничего не знал об этой стране. Впервые о Литве он услышал в 8 классе, когда учитель географии рассказала, о том, что Литва стала членом Евросоюза.

Несколько лет назад он приехал в Литву и случайно познакомился с девушкой из Паневежиса. По его словам, это была любовь с первого взгляда, тогда он учился в докторантуре в Марокко, а его возлюбленная - в Литве.

Какое-то время он курсировал между Литвой и Марокко. "Когда я познакомился с будущей женой, понял, что это любовь моей жизни. Расстояние было огромным, но это только укрепило наши чувства. Я максималист, всегда иду к цели. В детстве я мечтал стать врачом и стал им. А когда увидел будущую жену, сделал все, чтобы быть с ней", – сказал Абдеррахман.

Сначала молодожены хотели уехать в Марокко, но потом решили остаться в Литве.

По словам Абдеррахмана, этого хотела его жена Довиле, и он поддержал ее. Поэтому после окончания докторантуры он приехал в Литву, изучал литовский язык в Вильнюсском университете, работал и ждал вида на жительство в Литве. Начало было нелегким – нужно было ждать, пока признали его диплом, выдали вид на жительство. А самым сложным было изучение литовского языка.

"Я и не надеялся, что смогу заговорить на литовском. Говорил преподавателям, что это невозможно. Но, проучившись два триместра, сдал экзамен", – сказал Абдеррахман. Когда он приехал в Литву, его жена была беременна. Через три месяца у них родилась дочь, сейчас ей год и девять месяцев. Абдеррахман не только учился, но и работал, чтобы содержать семью.

Как только он получил лицензию врача, встал вопрос - остаться в Вильнюсе или ехать на родину жены в Паневежис. Одновременно он получил приглашение работать в частной клинике в Вильнюсе и В Паневежисе на станции скорой помощи. Пришлось выбирать.

В конце концов, семья решила ехать в Паневежис. Этого хотела жена, да и дочери там лучше. "Мы решили выбрать Паневежис. Мне здесь нравится. Паневежис, по сравнению с моим родным городом, очень маленький. Я жил в столице Марокко, население которой составляет почти 1,5 млн., а здесь чуть больше 90 000. Разница огромная, но у маленького города есть свои плюсы. Кроме того, у меня есть работа", – сказал Абдеррахман.

Он работает в Паневежисе с ноября 2017 года. Сначала он чувствовал себя неловко, но пациенты относились к нему дружески, некоторые удивляются, увидев темнокожего врача, начинают расспрашивать, откуда он родом.

Работа в Паневежисе помогла ему понять, в какой сфере он хотел бы работать в будущем. Он хотел бы работать в приемном отделении.

"Да, ответственности и стресса немало, но врач должен учиться на все ситуации реагировать быстро и спокойно. (...) Я бы хотел продолжить учебу в Литве и остаться здесь работать", – поделился он своими планами.

Эмигрант рад, что коллеги тепло отнеслись к нему. Правда, правильно произнести его имя до сих пор могут немногие. Для простоты его называют просто Абде. Кроме коллег, у него есть один друг, с которым он познакомился в Вильнюсе. Они общаются по-английски.

Родители и братья Абдеррахмана живут в Марокко, с ними он общается по интернету. Он с семьей уже ездил в Марокко, поэтому его родители уже видели внучку.

Абдеррахман рад, что его родители тепло приняли его жену, несмотря на то, что она не марокканка. Она для них как дочь, поскольку у родителей Абдеррахмана пять сыновей.

Молодые люди поженились в Марокко. Свадьба была скромной, но со всеми марокканскими традициями. В Литве семья живет по местным традициям. Абдеррахман любит готовить, часто готовит марокканские блюда, но он полюбил и литовскую кухню. "Когда есть любовь, разница культур неважна. Но я стараюсь приспосабливаться к литовским традициям, поскольку живу в Литве и связываю с ней мое будущее", – сказал Абдеррахман.