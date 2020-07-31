Мантас Залаторюс покидает пост главы Ассоциации банков Литвы

АБЛ сообщила, что 31 августа будет последним рабочим днем М. Залаторюса.
По сообщению ассоциации, в ближайшее время начнется отбор кандидатов на пост главы АБЛ.
В начале июня М. Залаторюс был задержан на краткий срок, правоохрана предъявила ему подозрения в торговле влиянием. В этом же расследовании на короткий срок был задержан и бывший тогда президентом Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус, он покинул свой пост еще в июне.
Временно АБЛ возглавит вице-президент ассоциации Айдас Будрис.
М. Залаторюс руководил АБЛ с 2017 года.
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