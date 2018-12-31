"В последний день уходящего года рекордное количество клиентов стало подключаться к сайту manogile.lt. Мы были готовы к такому повороту и расширили технические возможности сайта, но временных сбоев избежать не удалось.

На данный момент наши специалисты работают, устраняют неполадки. Мы приносим клиентам извинения за временные неудобства, стараемся как можно скорее запустить сайт", – сказал DELFI пресс-секретарь Lietuvos energijа Артурас Кетлерюс. Во второй половине дня неполадки были устранены, система работает.

Ранее сообщалось, что 31 декабря - последний день, когда можно декларировать данные об использованной в декабре электроэнергии и газе, если этого не сделать, то в январе придется платить за них по новым (более высоким) ценам.