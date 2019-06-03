Малоимущие жители, как и до сих пор, получат муку, консервированный горошек, свиные консервы, сухие завтраки и суп из консервированной свеклы. Кроме того, им раздадут мыло, шампунь, зубную пасту и жидкое средство для стирки.

Все эти вещи им выдадут администрации муниципалитетов и три неправительственных организации: "Продовольственный банк", Литовское содружество "Красного креста" и Мариямпольское общество самаритян.

В июне помощь получат больше 175 000 малоимущих граждан. Помощь муниципалитеты получат до 13 июня.

Точную информацию о том, когда помощь будут раздавать жителям, можно получить в муниципалитетах и староствах. На помощь могут претендовать жители, доходы которых не превышают 183 евро в месяц.

В этом году такую помощь малоимущие жители получат в третий раз.