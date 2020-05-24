С. Малинаускас, принимавший участие передаче "Вы серьезно?", обсудил самые важные и интересные новости недели, всплывшие в СМИ.

На этой неделе столица объявила, что скоро жители Вильнюса и гости столицы смогут насладиться и нудистским пляжем. Собирается ли С. Малинаускас его посетить?

"Я не буду пугать людей своим телом", - рассмеялся С. Малинаускас, отвечая на вопрос, собирается ли он сходить на нудистский пляж, и добавил: "Я удивлен, что до сих пор не было этого пляжа для нудистов. На самом деле такие места могут быть везде. И все же мне смешно, когда люди говорят, что это огромный шаг вперед. На самом деле, это кажется мне совершенно естественным, западным".

С. Малинаускас в шутку подумал, пойдет ли сам мэр на открытие пляжа. "Вопрос в том, пойдет ли мэр на открытие этого пляжа или нет? А как он там все сделает",- размышлял С. Малинаускас. - Ремигиюс действительно, я думаю, напугал бы меньше, чем я, вот здесь то рейтинги и поднялись бы".

С. Малинаускас заявил, что растущие рейтинги правительства могут быть оценены хорошо, но не следует забывать, что они также поднимаются из-за обещанных единовременных выплат, хотя они и выделяются из заемных средств. "Это игры, - сказал С. Малинаускас. - Конфета, которая дается сейчас, станет горькой в следующем году, когда речь зайдет о бюджете на следующий год".

По его словам, деньги заемных средств должны быть выделены тем областям, которые пострадали больше всего. "Социальные расходы, детские деньги, пенсии, вот эти конфеты. В трудные времена покупать детям конфеты, чтобы потом не иметь возможности купить хлеб - абсурд", - сказал гость передачи.