Своими воспоминаниями о том днем в социальных сетях поделилась и европарламентарий Аушра Малдейкене.
Публикуем ее запись.
Мой день 13 января начался несколькими днями ранее - тогда с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа. Не было страшно, чувствовалась злоба.
С другой стороны, я как-то ясно осознавала, что это лишь временное препятствие на пути к свободе.
В своем кабинете в Доме печати, где нам через неделю разрешили забрать вещи, я не нашла ни диктофона (тогда это была ценная вещь), ни многих записей. В их числе и той, которую я делала в последний день работы в Доме печати - это было интервью с только что ушедшей в отставку с поста премьер-министра Казимирой Прунскене. Этого интервью по сей день жалко - было записано по свежим следам.
Поздравляю вас со свободой. Давайте не грустить, вспомним, что смерть ушедших была осмысленна. Давайте просто радоваться тому, что мы можем свободно мыслить, говорить и писать. Это очень много.
На фото я, какой была тогда в 1991 году.
12 января сотни людей у здания парламента отмечали 29-ю годовщину Дня защитников свободы. Этот день отмечают в память о погибших в ночь на 13 января 1991 года в Вильнюсе.
На площади Независимости у парламента зажгли памятные костры. Костры горели у телебашни и здания ЛРТ.
"13 января для меня значит очень много – единство народа, память, свободу. Значит борьбу за свободу, поскольку свобода каждый день требует быть готовым и бороться за нее", – сказал BNS 28-летний фотограф Симонас Линкявичюс.
Часть людей к парламенту пришла с незабудками на куртках и пальто - это символ памяти о 14 погибших в ту ночь в 1991 году.
Несмотря на то, что в ту ночь советские военные заняли телебашню и здание ЛРТ, атаковать здание парламента, около которого собрались тысячи людей, они не осмелились.
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