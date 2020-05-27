"Литва почему-то представляет себе, что миром в Литве управляет Аурелиюс Верига, а в Европе - ЕК. Но нет, такого в нормальных странах нет. В нормальных странах ориентируются на то, что у людей есть ум", – сказала она в интервью Žinių radijas.

Европарламентарий не критикует решение Италии в связи с открытием границ с 3 июня.

"Наверное, Италия знает, что делает. Я не намерена учить Италию, как ей поступать. Я даже не намерена советовать литовцам, ехать ли им в Италию. Я этим летом в Италию точно не поеду, потому что полететь куда-либо очень сложно. Мне на работу улететь, чтобы работать нормально, (…) непросто. Но если люди хотят, я не думаю, что надо их не пускать", – сказала Малдейкене.

Больше беспокойства у нее вызывает ситуация в Беларуси.

Европарламентарий раскритиковала тех, кто, по ее словам, "упразднил права потребителей.

"Когда я лишилась поездки, сразу (еще до принятия решения), как только поняла, что на Шри-Ланку не полечу, я позвонила в агентство и сказала: "я знаю, Габриэле, тебе сейчас эти деньги понадобятся, а ты мне их отдашь когда-нибудь, когда найдешь хорошую поездку", – сказала Малдейкене.

Она сказала, что так хотела поддержать человека, которого знает с детства, и его работу. Но она подчеркнула, что это было ее личное решение, его может принять сам человек, а не парламент.

Глава агентства по поощрению туризма в Литве "Путешествуй по Литве" Далюс Морквенас сказал, что перед кризисом туристический сектор рос.

"Сейчас я не могу сказать, когда рост восстановится. В этом секторе работают 55 000 человек – как представляемая мной организация, так и другие, а также правительство, хотят, чтобы у этих людей скорее появилась работа", – сказал он, заметив, что на данный момент договорились о туризме в Латвии и Эстонии.

"Завтра – правительству представят алгоритм, с помощью которого будут оценивать разные страны - принимать из них туристов или нет. Наша задача побудить туристов вернуться", – сказал Морквенас.

Он подчеркнул, что обсуждают возможность работы со странами, в которых ситуация напоминает ситуацию в странах Балтии.

"Беларуси и России в числе этих стран нет", – успокаивал он.