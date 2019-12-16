Мацияускас подтвердил DELFI, что на фото – он. "Мы были в шоке от ситуации, которая произошла", – сказал Мацияускас и прибавил, что не жалеет ни об одном произнесенном слове.

"Молодой мужчина напал на меня в самолете за то, что я осмелилась попросить его пропустить меня на мое место, поскольку он с детьми очень долго устраивался, а я после химиотерапии чувствовала слабость, – писала Малдейкене. – Заявил, что я старая, страшная, наделала кучу пластических операций и не видела мужчину с 20 лет (не знаю, кем он себя считает, я же видела перед собой мужчину)".

Малдейкене поделилась в фейсбуке и фотографией этого мужчины и пояснила, почему так сделала: "Поскольку он сказал, что за таких как я, активные в Fb, работающие люди не голосуют, а голосуют только нищие из Пашилайчай, которые в глаза компьютера не видели, можете ему написать, если знаете, кто он".

Малдекене цитировала и другие фразы, произнесенные во время конфликта. "Молодая семейка продолжила: сделали тут прическу (это так мой парик оценили), надели туфли на каблуках и какие-то очки от Ferre (вообще-то у меня Furl из магазина Fielmann в Вильнюсе), цитата: "Когда вас муж в последний раз имел? 20 лет назад?". Еще я узнала, что я позор Литвы", – писала Малдейкене.

Европарламентарий сказала, что хотела бы узнать фамилию этого мужчины. "Конечно, идиот, не знает, что такое политика", – прибавила она.

Вскоре после информации пользователей о том, что это может быть баскетболист Мацияускас, она дополнила свои слова: "Вас удивляет, что мне не знаком этот баскетболист. Я не знаю баскетболистов, они меня не интересуют. Знаю, Арвидаса Сабониса и узнала бы его (еще есть его сын, его бы не узнала). Знала Марчюлениса. Я не интересуюсь баскетболом и его не комментирую. Но этот человек позволил себе комментировать мою работу (говорил глупости), мой возраст, пол, болезнь (велел идти домой, а не изображать работающего человека), насмехался, поэтому могу смело сказать: он политический идиот".

DELFI связался с Малдейкене, она сказала, что с мужчиной, с которым произошел конфликт, не знакома, и знать его не хочет.

DELFI связался с Мацияускасом, тот подтвердил, что у него была стычка с Малдейкене.

"Мы были в шоке от этой ситуации. Если фото в фейсбук выкладывает, так пусть фотографирует его не спящим, а с младенцем и двумя детьми. Такое фото надо выкладывать, а не набивать политические дивиденды", – сказал баскетболист.

Он прибавил, что сделал запись стычки. "У нас есть запись, ее слова. Такое высокомерие, такое самомнение и унижение в адрес других", – сказал он, прибавив, что в том же самолете летели П. Ауштрявичюс и Л. Мажилис. Их он похвалил, как хороших дипломатов.

Он сказал, что это была их первая поезда с младенцем и рассказал, что произошло. "4 небольших чемодана, двое детей постарше, жена, я и младенец, ему два месяца. Мы пытаемся занять наши места. Младенец еще сам не держит голову, у нас сумка-кенгуру. не так легко достать из нее младенца, надо поддержать голову. У кого есть дети, понимает, – сказал Мацияускас. – Слышим реплику: можете ли вы быстрее шевелиться, я хочу сесть, я устала. Говорим: извините, мы раскладываем вещи, sс младенцам, дети кричат, не спали всю ночь, все устали, не выспались, масса эмоций".

Вскоре он узнал Малдейкене.

"Мы ввязались в дискуссию. Она была продолжительной. В грубой форме. Сначала нормально говорили, но по сути, когда тебя начинают называть идиотом. Дети спрашивают: почему нас называют идиотами? Она постоянно повторяла, что мы идиоты, жена стала спрашивать, почему вы так говорите, здесь маленькие дети. Она сказала: молчи и корми своего младенца", – сказал Мацияускас.

"Когда она стала такое говорить, я не выдержал и сказал. Наверное, не стоило. Я, как каждый человек, когда унижают мою семью, ее честь и достоинство – я крепкий мужчина, не боюсь боли, не боюсь моральной боли, унижения, но не допущу, чтобы оскорбляли моих детей, семью (...). И если при моих домашних меня много раз называют идиотом, а потом говорят, какой ты отец, ты вообще не отец, надо вообще посмотреть твои ли это дети. Как себя чувствовать кормящей женщине? Детям 7-8 лет?" – продолжил он.

Он сказал, что не жалеет о своих словах.

Мацияускас сказал, что уехал отдыхать и не собирается разбирать детали конфликта. "Пусть на совести человека будет все, что он сказал моей семье, и на моей совести будут те слова, которые я сказал, когда меня спровоцировали, унизили, оскорбили, дети спрашивали, почему с нами так себя ведут? Кто это? Я и сказал, что у нее 30-40 лет не было секса. И это правда", – сказал баскетболист.